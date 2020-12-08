  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Brent petrolün varili 48,48 dolar
Ekonomi

Brent petrolün varili 48,48 dolar

Yeniakit Publisher
2020-12-08 09:17:38 -
Brent petrolün varili 48,48 dolar

İZMİR (AA) - Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 48,48 dolardan işlem görüyor.

Dün 49,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 48,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,63 azalışla 48,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,50 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ekonomilere olumsuz yansıyacağı ve bunun sonucunda küresel petrol talebinin azalacağı endişelerinin devam etmesi etkili oldu.

Geçen hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun yaptığı toplantıda öngörülen kararın çıkmamış olması da arz fazlalığı beklentilerini artırarak fiyatları aşağı yönlü baskılamayı sürdürüyor.

OPEC+ üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının geçen hafta yapılan 12. Bakanlar Toplantısı'nda, grubun, ocak ayı için toplam petrol üretim miktarını günlük 500 bin varil artırarak günlük 7,7 milyon varillik mevcut üretim kesintisini 7,2 milyon varil olarak sürdürmesi yönünde karar çıkmıştı. Beklenti, mevcut kesintilerin 3 ay daha devam etmesi yönündeydi.

Mevcut üretim kesintilerinden muaf olan Libya, İran ve Venezuela'nın durumu ve bu ülkelerden gelen arz fazlalığının piyasada nasıl tolere edileceği konusundaki belirsizlikler de fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

ABD'de salgının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan ve istihdamı artırarak enerji talebini yükseltmesi beklenen teşvik paketine ilişkin beklentiler ise fiyatların aşağı yönlü seyrini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 48,52 ile 48,63 dolar aralığının direnç, 48,41 ile 48,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HÜDA PAR'dan kritik çağrı: İmzalar geri çekilmeli
Gündem

HÜDA PAR'dan kritik çağrı: İmzalar geri çekilmeli

İstanbul Sözleşmesi'nin aile kurumuna zarar verdiğini belirten HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "İstanbul Sözleşmesine atılan imza geri ..
İYİ Parti'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu açıklaması: Bu defa cumhurbaşkanı adayı
Gündem

İYİ Parti'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu açıklaması: Bu defa cumhurbaşkanı adayı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanlığı adaylık sinyali vermesine İYİ Parti'den ilk yorum gel..
Otomobili olanlara müjde! Büyük indirim
Ekonomi

Otomobili olanlara müjde! Büyük indirim

Gelir İdaresi Başkanlığı, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve trafik para cezası borçlarının yapılandırılması broşürünü yayınladı. Başvuru sür..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay