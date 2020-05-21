  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'den İran İçişleri Bakanı Fazli ve 11 İranlı yetkiliye seyahat yasağı

Mısır'da memur maaşlarında yüzde 1'lik Kovid-19 kesintisi

Elbirliği ile 10 bin anahtar daha

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bini aştı

Şehit ve gazi yakınları atama sonuçları sorgula
için kalan
Ekonomi

Brent petrolün varili 36,61 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 36,61 dolardan işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:23:00 -
Brent petrolün varili 36,61 dolar

Dün 36,46 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 35,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,40 artışla 36,61 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 34,31 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 526,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,1 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkenin ham petrol stokları bir önceki hafta 700 bin varil düşüş göstermişti.

ABD'de ticari ham petrol stokları azaldı

Böylece, ülkenin ticari ham petrol stokları 15 hafta üst üste yükseldikten sonra ikinci kez gerilemiş oldu.

Küresel petrol fiyatlarının yükselişinde ABD ticari ham petrol stoklarının gerilemesi etkili oldu.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve iş birliği yapan OPEC dışı ülkelerin petrol üretimindeki kesintilerinin işe yaradığı algısının piyasalar üzerinde olumlu etkisinin olduğunu belirtiyor.

Ancak talep yönünde hızlı bir canlanma beklentisinin olmaması küresel petrol fiyatlarının yükselmesini sınırlayan bir etken olarak gözüküyor.

Brent petrolde teknik olarak 36,68 ile 38,76 dolar aralığının direnç, 34,60 ile 32,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı