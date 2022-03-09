Brent petrol fiyatı: Brent petrol varil fiyatı ne kadar? (9 Mart 2022 petrol fiyatları)
Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte petrol fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi. ABD Başkanı Joe Biden, dün ABD'nin Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve kömür ithalatını yasakladıklarını duyurdu. ABD’nin Rusya petrolüne yaptırım uygulaması sonrası petrol fiyatları bir hayli sorgulanır oldu. Peki Brent petrolün varil fiyatı ne kadar? Brent petrolün varil fiyatı ne kadar yükseldi? Brent petrolün varil fiyatı son durum ne? (9 Mart 2022 petrol fiyatları)
Petrol fiyatları artmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına da her gün zam gelmekte. Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgali sorası ABD ve AB ülkeleri ardı ardına yaptırım kararlarını açıklıyor. Dünya piyasalarını alt üst eden ise savaş gerginliği nedeniyle artan petrol fiyatları. Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı enerji yaptırımlarının yol açtığı arz endişeleriyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerinde seyrediyor.
Brent petrol ne kadar?
Dün 133,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 127,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,45 artışla 131,12 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 126,16 dolardan alıcı buldu.