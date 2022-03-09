Brent petrol fiyatı: Brent petrol varil fiyatı ne kadar? (9 Mart 2022 petrol fiyatları)

Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgale başlamasıyla birlikte petrol fiyatları görülmemiş bir şekilde yükseldi. ABD Başkanı Joe Biden, dün ABD'nin Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve kömür ithalatını yasakladıklarını duyurdu. ABD’nin Rusya petrolüne yaptırım uygulaması sonrası petrol fiyatları bir hayli sorgulanır oldu. Peki Brent petrolün varil fiyatı ne kadar? Brent petrolün varil fiyatı ne kadar yükseldi? Brent petrolün varil fiyatı son durum ne? (9 Mart 2022 petrol fiyatları)