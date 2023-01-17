  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Dolar o tarihte 25 olacak' iddiasında bulunan Altın Uzmanı İslam Memiş'ten son tahmin: Bunu yapan batar

CHP’Lİ belediyeden YAVAŞ YAVAŞ yalan ve algı oyunu! Önce çürüttü sonra yeniliyoruz dedi

Hani aralıkta 28 olacaktı utanmaz adam! Dolarcı Selçuk kafayı yine çıkardı

ABD vermeyince Türkler yaptı! F-35'lere rakip olacak

Akın akın geliyorlar! Almanya yerine Türkiye'yi seçtiler

Economist itiraf etmek zorunda kaldı! Erdoğan çok güçlü Kimseden izin almıyor

Samimiyet testi için adres gösterildi! Cumartesi annelerine bomba çağrı

Tarihçi Erhan Afyoncu, TB2 SİHA'ları yapan Bayraktar ailesiyle ilgili çarpıcı gerçeği açıkladı: Bunu unutuyorlar

Hem reklam parası aldılar, hem de hakaret ettiler! tv100'de nankörlük, iş bilmezlik, küstahlık hepsi bir arada!

Dünyanın en büyük uçağından rekor kıran test!
Spor Böylesine az rastlanır! Aynı günde 2 imza... Sihirbazlık gibi transfer
Spor

Böylesine az rastlanır! Aynı günde 2 imza... Sihirbazlık gibi transfer

Eyüpspor, Portekiz Süper Ligi takımlarından Portimonense’den Berke Özer’i 2.5 yıllığına renklerine bağladı. Berke, daha sonra sezon sonuna kadar Ümraniyespor’a kiralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 17:59:00 -
Böylesine az rastlanır! Aynı günde 2 imza... Sihirbazlık gibi transfer

1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, bonservisi Portimonense’de bulunan Berke Özer’i 2.5 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz” denildi.

Eyüpspor'un resmi açıklamasının ardından Ümraniyespor da Berke'yi sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23