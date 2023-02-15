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Gündem Böyle utanmazlık görülmedi! Karabük'te yakalandı
Gündem

Böyle utanmazlık görülmedi! Karabük'te yakalandı

Karabük'te depremzede olduğunu iddia ederek para toplayan bir kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 20:20:00 -
Böyle utanmazlık görülmedi! Karabük'te yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timi, özel bir banka şubesinde kendisini depremzede olarak tanıtan şahısın durumundan şüphelenilerek şahsı takibe aldı.

Şahıs kendisinin Şanlıurfa'dan geldiğini, depremde bir kız çocuğunun vefat ettiğini, mağdur ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek yardım topladığı tespit edildi. Ekipler tarafından hakkında gerekli kontroller yapılan ve yardım toplayan şüpheli şahsın, pek çok olaydan suç kaydı olan M.Ç. isimli şahıs olduğu, şahsın Kastamonu'da ikamet ettiği, çocuklarının sağ ve depremzede olmadığı belirlendi. Şahıs hakkında etraftan yapılan detaylı araştırmada bahse konu iş yerinde ve daha farklı yerlerde de "depremzedeyim" yalanı ile vatandaşlardan topladığı paralar sahiplerine teslim edildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile M.Ç. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yaşadığımız deprem felaketi sonrasında tek yürek olduğumuz aziz yurdumuzda vatandaşlarımızın hassasiyetlerini hiç kimsenin suistimal etmesine izin verilmeyecektir. Afet zedelerimize yapacağımız ayni ve maddi yardımlarımızın Karabük Valiliğimizce belirtilen resmi kurumlara yapılmasının bu tür fırsatçıların önüne geçeceği değerlendirilmektedir. İlimizde her türlü suç ve suç unsurlarına karşı mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir" denildi.

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