Böyle utanmazlık görülmedi! İbrahim Büyükak, "yuh" dedirtti

Tüm Türkiye'yi derinden etkileyen iki büyük depremin ardından ağır hasar alan illerin başında gösterilen Hatay'da da arama kurtarma çalışmaları günlerce sürdü.

Önce "Baraj patladı" iddiası

Binlerce evin yıkıldığı enkazlarda arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam etti. Bu çalışmalar sürerken Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un ekibi tarafından sosyal medyada Hatay'daki barajın patladığını iddia etti.

Bu olayın ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan binlerce vatandaş, Hatay'ı terk etmek için yollara döküldü. Daha sonrasında bu olayın gerçek olmadığı ortaya çıkınca Oğuzhan Uğur açıklama yaparak çalışanının işine son verdiğini duyurmuştu.

Şimdi de "Adıyaman Gölbaşı'na yardım gitmiyor" yalanı

Baraj yalanı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken şimdi de Babala ekibine dahil olan ve sözde yardım çalışmalarına katılan İbrahim Büyükak, Adıyaman Gölbaşı'na sadece jandarmanın yardım götürdüğünü belirtip bağış talebinde bulundu.

Ancak bu olay da doğru çıkmadı. Öyle ki İstanbul Esenler Belediyesi, Adıyaman'ın Gölbaşı bölgesine yardım ekipleri göndermiş bunu da sosyal medya hesaplarından yayınlamışlardı...