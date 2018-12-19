0553 313 94 23

Böyle olur CHP’li belediyenin hizmeti! "Gidin kendiniz yapın"

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle Sarıyer'de derenin taşması sonucu zarar gören köprüyü habersiz yıkan CHP'li belediyeye vatandaşlar tepki gösterdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:31
Böyle olur CHP’li belediyenin hizmeti! "Gidin kendiniz yapın"

CHP'li Sarıyer Belediyesi selin zarar verdiği köprüyü yıkınca vatandaşların otomobilleri parkta mahsur kaldı. Yıkımın habersiz gerçekleştiğini belirten vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Araçları mahsur kaldı

İstanbul’da etkili olan yağış beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Sarıyer Ayazağa’da derenin taşmasıyla kanal köprüsünün bir kısmı zarar gördü. Zarar gören köprü yeniden yapılmak üzere belediye çalışanları tarafından yıkıldı. Ancak yıkımdan haberdar olmayan vatandaşların araçları otoparkta mahsur kaldı. Araçlarını almaya gelen vatandaşlar köprünün yıkıldığını görünce şoke oldu.

"Gidin kendiniz yapın"

Otomobilinin otoparkta mahsur kaldığını belirten bir vatandaş, "İçeride arabalarımız var, çıkaramıyoruz. Belediye dere yatağını açmak için künkleri kaldırmış. Bu künkleri mahalleli olarak biz koymuştuk. Daha önce defalarca belediyeye başvurduk ancak burayla ilgilenmediler. Kendiniz yapın diye bizi gönderdiler. Mülk sahibiyim ben. Köprüyü yıkmışlar. Araçlar içeride kalmış. Çıkacak başka da bir yolları yok. Acil bir çözüm üretmeliler. Evlerine gitmek için bu yolu kullananlar var’’ diyerek belediye yetkililerine tepki gösterdi.

Dere yatağında bulunan köprünün yıkılmasıyla evlerine gitmek için gelen vatandaşların yoldan geri döndüğü görüldü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:31
  1. İstanbul
  2. CHP'li Sarıyer Belediyesi
  3. Sarıyer Ayazağa
  4. belediye çalışanları
  5. chp'li belediye

YORUM YAZ

  • Yusuf Yusuf 55 dk önce
    Bunlar pislik icinde yuz'se yine gider ayni belediye baskanini secerler. Bir hizmet bekletileri yok sadece gormek istedikleri insani seciyorlar.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Trump'tan flaş Suriye açıklaması
  1. Trump'tan flaş Suriye açıklaması
  2. İbneliği öven röportaja çok sert..
  3. Yemekten sonra ceviz yerseniz...
  4. Schneider Electric'e "Sanayide..
  5. Osmanlı Beyliği'nin ilk başkenti olan..
  6. Toyota “en sorunsuz”otomobil markası..
  7. Altın fiyatları
  8. İki ülkeden tarihi karar! Asker..
  9. Fenerbahçe kafilesi Giresun'a geldi
  10. 'Kuş' hikayesi
  11. Macron'un sarı yelekliler için aldığı..
  12. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
  13. Ana baba hakkı
  14. Uyuşturucu satıcılarına operasyon
  15. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük..
  16. AK Parti CHP MHP belediye başkan..
  17. Sarhoş sanılan kişinin kafasında mermi..
  18. SP Lideri Karamollaoğlu: Önümüzdeki..
  19. WFP Batı Şeria ve Gazze'deki..
  20. Denizli'de CHP'den istifa
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti

Günün Karikatürü

19 Aralık 2019
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti