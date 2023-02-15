Böyle kıyaslama olur mu? Ayşe Arman'a tokat gibi cevap!

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Ayşe Arman, Kahramanmaraş’ta askerlerin çalışmadığı yalanına destek verdi.

Kahramanmaraş merkezli art arda iki gün yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremleri, 1999 depremiyle kıyaslayan Arman, 99 depreminde askerlerin birkça saat içinde çadırları hazırladığını ve kurdukları, vatandaşlar için soba yaktıklarını söyledi.

Geri adım atıp Bolu depremini işaret etti!

Arman'ın açıklaması, 1999 İstanbul depremini hatırlatınca, depremin Ağustos ayında yaşandığı gündeme geldi. Kamuoyu Arman'a, "Ağustos ayında ne sobası?" diye sorunca geri adım atan Ayşe Arman "Ben Bolu depremini kastettim" dedi.

'Bu kıyaslama insafsızlık'

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ayşe Arman'ın vicdansızlığına canlı yayında cevap verdi.

"O bayan bir de cevap vermiş. 'Ben 17 Ağustos depreminde değil, Bolu depreminde bunu yaşadım. Bolu depremini ben yaşadım, birkaç saat sonra asker çadırları kurulmuştu' diyor. Bolu'da 12 Kasım 1999 depreminde 894 kişi vefat etmiş. 7.2 şiddetinde bir deprem yaşanmış. 30 saniye sürmüş." diyen Karahasanoğlu, Bolu'daki depremle Kahramanmaraş depremini kıyaslamanın vicdansızlık olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Vicdansızlar, insafsızlar. Birinci deprem 2 dakika sürdü. 7.7, ikincisi 60 saniyeye yakın sürdü , 7.6 şiddetinde. 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki depremle sen Bolu'daki depremi kıyaslıyorsun. Her bir canımız kıymetli ama siz bu vicdansızlığı yapıyorsunuz. İnsaf edin, 35 bin insanımız ölmüş. Siz 35 bin insanın öldüğü depremle 894 kişinin öldüğü bir depremi kıyaslıyorsunuz.