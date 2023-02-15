  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ekrem’in büyük İstanbul depremi hazırlığı olay oldu! İşte İmamoğlu’nun o açıklaması

Muhalefetin karşı çıktığı Şehir hastaneleri büyük yük aldı!

Teşkilat başrolünü deprem bölgesinde çileden çıkaran olay: Yazık ya bir susun

Deprem bölgesindeki esnafın Halk Bankası'na olan kredi borçları 6 ay ertelendi: Hazine karşılayacak! Açıklaması

Enkaz altında kalan gencin 'son' diye çektiği video tüyleri diken diken etti!

Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar! 'Deliller toplanmadan enkaz kaldırılmayacak'

Borsa İstanbul Grubu duyurdu! Çalışan herkes deprem sonrası depremzedelerin ihtiyaçlarını planlı ulaştırdı!

Lanet olsun sizin kirli siyasetinize

“Halk öfkesini umuyorlardı, “tekbiri duyunca tozuttular!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İftiralarını milletim affetmeyecek!
Gündem Böyle kıyaslama olur mu? Ayşe Arman'a tokat gibi cevap!
Gündem

Böyle kıyaslama olur mu? Ayşe Arman'a tokat gibi cevap!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Bolu depremi ile Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketini kıyaslayan Ayşe Arman'a tokat gibi sözlerle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 13:38:00 - 2023-02-15 13:39:42

 Yeniakit.com.tr 

Ayşe Arman, Kahramanmaraş’ta askerlerin çalışmadığı yalanına destek verdi.

Kahramanmaraş merkezli art arda iki gün yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremleri, 1999 depremiyle kıyaslayan Arman, 99 depreminde askerlerin birkça saat içinde çadırları hazırladığını ve kurdukları, vatandaşlar için soba yaktıklarını söyledi.

Geri adım atıp Bolu depremini işaret etti!

Arman'ın açıklaması, 1999 İstanbul depremini hatırlatınca, depremin Ağustos ayında yaşandığı gündeme geldi. Kamuoyu Arman'a, "Ağustos ayında ne sobası?" diye sorunca geri adım atan Ayşe Arman "Ben Bolu depremini kastettim" dedi.

'Bu kıyaslama insafsızlık'

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Ayşe Arman'ın vicdansızlığına canlı yayında cevap verdi.

"O bayan bir de cevap vermiş. 'Ben 17 Ağustos depreminde değil, Bolu depreminde bunu yaşadım. Bolu depremini ben yaşadım, birkaç saat sonra asker çadırları kurulmuştu' diyor. Bolu'da 12 Kasım 1999 depreminde 894 kişi vefat etmiş. 7.2 şiddetinde bir deprem yaşanmış. 30 saniye sürmüş." diyen Karahasanoğlu, Bolu'daki depremle Kahramanmaraş depremini kıyaslamanın vicdansızlık olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Vicdansızlar, insafsızlar. Birinci deprem 2 dakika sürdü. 7.7, ikincisi 60 saniyeye yakın sürdü , 7.6 şiddetinde. 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki depremle sen Bolu'daki depremi kıyaslıyorsun. Her bir canımız kıymetli ama siz bu vicdansızlığı yapıyorsunuz. İnsaf edin, 35 bin insanımız ölmüş. Siz 35 bin insanın öldüğü depremle 894 kişinin öldüğü bir depremi kıyaslıyorsunuz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23