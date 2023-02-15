Böyle ilahiyatçı olur mu?

Kahramanmaraş merkezli büyük deprem, çevresindeki 10 ili yerle bir etti. Koca bir bölgede binalar tozla dumana karışırken, Türkiye tek yürek oldu. Ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlardan kimi yardım gönderdi, kimi ise gönüllü olarak bölgelerde can kurtarmaya gitti. Enkaz altından çıkarılan her bir vatandaş için mutluluk gözyaşı döküldü. Bölgedeki yoğun mücadele sonucunda bir cana daha sağ ulaşan ekipler, "Allahu Ekber" nidaları ile sevincini yaşadı.

Enkazdan çıkan birçok vatandaşın da dilinden "Allahu Ekber" dökülürken, bu durum bir kesimi rahatsız etti.

Flash Haber Tv'ye konuk olan ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen İlahiyatçı Cemil Kılıç, canlı yayında skandal bir yorumda bulundu.

"Allahu Ekber diyenler yasa dışı örgüt propagandası yapıyor"

Cemil Kılıç, enkaz altından vatandaşları çıkarırken "Allahu Ekber" demenin örgüt propagandası olduğunu savundu.

Cemil Kılıç, canlı yayında şu cümleleri sarf etti;

Savaşta cihad ediyorsun orada Allahu Ekber diyebilirsin. Namaza başlarken Allahu Ekber diyorsun ama sevindirici bir olay olduğunda Elhamdülillah denir. Peki niye bunlar tekbir getiriyor, çünkü bu siyasal İslamcılığın bir sloganı haline getirildi. İslam'ı bir ideolojik harekete çevirenlerin sloganı, dini bir sözden siyasi bir söze çevrildi Allahu Ekber sözü. Orada bu sloganı atanlar örgüt propagandası yapıyor. Namaz kılarken, kurban keserken bunu söyleyemeyiz ama yıkıntı altından birini kurtarıyorsun Allahu Ekber diyorsun apaçık propaganda, hatta yasa dışı örgüt propagandası yapıyor.