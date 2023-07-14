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Dünya Böyle hizmet görülmedi(!) İsteyen cenazesini güneşin etrafında dolaştırabilecek
Dünya

Böyle hizmet görülmedi(!) İsteyen cenazesini güneşin etrafında dolaştırabilecek

Yeniakit Publisher
2023-07-14 20:50:00 -
Böyle hizmet görülmedi(!) İsteyen cenazesini güneşin etrafında dolaştırabilecek

ABD'li cenaze şirketinden yeni hizmet: Uzaya gönderilecek cenazeler güneşin etrafında dönecek.

ABD merkezli "uzay cenazesi" şirketi Celestis, müşterilerine farklı bir deneyim vadederek içinde insan külleri ve DNA örnekleri bulunan kapsülleri 330 milyon kilometre uzaklıkta bulunan, güneşin çevresindeki bir yörüngeye göndereceğini açıkladı. Gönderilecek kapsüller güneşin çevresinde dönecek.

Öldükten sonra yakılan insanların küllerini uzaya gönderen ABD'li "Celestis" adlı şirket, yeni hizmeti kapsamında gözünü "derin uzaya" dikti. Şimdiye kadar "uzay cenazesi" konseptiyle insan kalıntılarını uzay araçlarıyla dünya yörüngesine ya da Ay'a yollayan firma, "Voyager Memorial Space Flight" adlı görev kapsamında içinde insan külleri ve DNA örnekleri bulunan 196 kapsülü 330 milyon uzaklıkta bulunan, güneşin çevresindeki bir yörüngeye göndereceğini duyurdu. Böylece gönderilecek kapsüller güneşin çevresinde dönecek.

Fiyatı 12 bin 995 dolardan başlıyor

Yeni görev kapsamında kalıntıları yörüngeye gönderilecek isimler arasında "Uzay Yolu" dizisinin proje tasarımcısı Gene Roddenberry ile aktörler James Doohan ve Nichelle Nichols'un da bulunduğu öğrenildi. Yeni hizmetin fiyatının ise 12 bin 995 dolardan başladığı belirtildi. Fırlatmaya tanıklık etme, ABD'deki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki anma törenine katılma ve fırlatma anında canlı yayın gibi hizmetlere erişimin de söz konusu fiyata dahil olduğu kaydedildi.

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