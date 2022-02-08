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Dünya Böyle bir uygulamayı sadece terör devleti yapar! Gözaltına aldıkları Filistinlileri Kudüs’ü terk etmeleri şartıyla serbest bırakıyorlar
Dünya

Böyle bir uygulamayı sadece terör devleti yapar! Gözaltına aldıkları Filistinlileri Kudüs’ü terk etmeleri şartıyla serbest bırakıyorlar

Siyonist işgalci İsrail’in Filistinlilere karşı başvurduğu yeni baskı yöntemi, “Böyle bir uygulamayı sadece terör devleti yapar” dedirtiyor. İsrail işgal güçleri, sudan bahanelerle gözaltına alıp bir süre hapiste tuttukları Filistinlileri, “Kudüs’ü terk etmeleri” şartıyla serbest bırakıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 14:09:00 -
Böyle bir uygulamayı sadece terör devleti yapar! Gözaltına aldıkları Filistinlileri Kudüs’ü terk etmeleri şartıyla serbest bırakıyorlar

 Yeni Akit  Ankara 

İsrail işgal güçleri, sudan bahanelerle gözaltına alıp bir süre hapiste tuttukları Filistinlileri, “Kudüs’ü terk etmeleri” şartıyla serbest bırakıyor.

Söz konusu insanlık dışı uygulamanın ilk kurbanı, 20 yıl sudan bahanelerle hapis yatırılılan Filistinli Ahmed Şuveyki oldu. 20 yıllık esaretinin ardından önceki gün serbest bırakılan Filistinli esir Ahmed Şuveyki, dün işgal makamlarınca tekrar gözaltına alındı ve haftaya perşembe gününe kadar Kudüs'ü terk etmesi şartıyla serbest bırakıldı.

Talihsiz Filistinli, şimdi hapse mi döneceği, yoksa doğup büyüdüğü kutsal Kudüs topraklarını terk mi edeceği konusunda kara kara düşünüyor.

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