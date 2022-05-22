Böyle alçaklık görülmedi! Erdoğan'ı 'peygamber' ilan etti, laikçiler fırsata çevirdi

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Sosyal medyadaki binlerce sahte hesap, algı operasyonu yapmaya devam ediyor.

İlahiyatçı olduğunu iddia eden bir trol, ters psikoloji yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'peygamber' ilan etti.

Sahte hesaplarla ters algı yapıyorlar

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak tanıtan, adını Prof. Dr. Sümeyye Akkuş olarak yazan ve bir öğretim görevlisinin fotoğrafını kullandığı belirlenen sahte hesap, alçakça bir algı operasyonuna soyundu.

Sahte hesap, "Allah'ın şu anda yer yüzündeki elçisi kuşkusuz ki, Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesiyle ters psikoloji yaparak Müslüman seçmenlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterilmesini amaçladı.

Benzer ifadeler başka hesaplarda da kullanıldı

Laikçiler fırsatı kaçırmadı! Ümit Özdağ da trolün gazına geldi

Diğer taraftan trolün ifadelerinin ardından başta laikçiler olmak üzere bazı siyasilere de gün doğdu.

Son dönemde mülteci sığınmacıları hedef almasıyla bilinen Ümit Özdağ, trolün açıklamasını alıntılayarak sözde tepki gösterdi.

Açıklama geldi: Suç duyurusunda bulunacağız

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden alçaklığı çürüten bir açıklama geldi.

Tepkiler üzerine İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, fakültenin Sümeyye Akkuş isimli bir öğretim üyesinin olmadığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Prof. Dr. Sümeyye Akkuş isim ve ünvanlı bir öğretim üyesi bulunmamaktadır.

Üniversitemizin ve fakültemizin ismi kullanılarak sahte bir hesap açılmış ve uygunsuz beyanlarda bulunulmuştur.

Konuyla ilgili gerekli hukuki işlem başlatılacak, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

İstanbul üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı"

Öte yandan tepkilerin ardından fotoğrafını değiştiren alçak sahıs, profilinde bulunan "İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi" ibaresini kaldırdı. Tepkilerin oluşmasının ardından tweetini de sildi.