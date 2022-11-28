Böyle ahlaksız gazetecilik görülmedi: Mursi'nin mezarında ters dönmeyeceği anlamına gelmez

Habertürk canlı yayınında Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme konuşuldu. Gazeteci Gürkan Zengin, önce Mısır ve Türkiye normalleşmesini savunan Gürkan, daha sonra da, Mursi'nin mezarında ters döndüğünü söyledi.

Zengin'in sözleri şöyle:

Serbest seçim olan ülkede Mısır'da olsa bu Filistin'de İsrail için karar alamazsınız. Mısır istihbaratının başında olan adam MOSSAD'ın en önemli adamıydı. Bunlar ABD ve İsrail'in güdümündeki aktörlerdi bunlar, Sisi de böyledir. Ama hayat değişir dünya değişir, konjonktür değişir. Bu dediğimiz olayın üstünden en az 9 yıl geçti. Sisi için Türkiye önemsiz olsa tokalaşmaz. NATO üyesi güçlü bir Türkiye var. Bizim Mısır'a karşı kullandığımız dil yanlıştı. Dış politikaya uygun değildi. Şimdi ilişkiler normalleşiyor. Ama bu Mursi'nin mezarında ters dönmeyeceği anlamına da gelmez.