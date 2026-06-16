Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 11,5 milyon isme tek tek teşekkür belgesi: Siz bu milletin davasına sahip çıktınız!

Türkiye’nin en fazla üyeye sahip siyasi partisi olan AK Parti’de, üyelere yönelik kapsamlı bir teşekkür çalışması başlatıldı. Yargıtay’ın Ocak ayında açıkladığı verilere göre 11 milyon 543 bin 301 üyeye sahip AK Parti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla hazırlanan teşekkür belgelerini Türkiye’nin dört bir yanında üyelerine ulaştırıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün talimatları doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında il ve ilçe başkanlıkları seferber oldu. Teşkilat mensupları, üyelerin isimlerine özel olarak hazırlanan Erdoğan imzalı teşekkür belgelerini bizzat ulaştırarak hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını iletiyor hem de üyelerle birebir temas kuruyor.

ÜLKE GENELİNDE EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Daha önce il ve ilçe teşkilatlarının yerel ölçekte gerçekleştirdiği üye ziyaretleri, ilk kez Genel Merkez düzeyinde bu kadar kapsamlı bir organizasyona dönüştürüldü. Türkiye genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen çalışmada, AK Parti ailesine katılan üyelerin emeklerine, katkılarına ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine verdikleri desteğe teşekkür ediliyor. İl ve ilçe teşkilatları tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, üyelerin görüş ve değerlendirmeleri de dinleniyor.

MİLLETİMİZİN DAVASINA SAHİP ÇIKTINIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla hazırlanan teşekkür belgesinde şu ifadeler yer alıyor: "AK Parti ailemize üye olarak katıldığınız, milletimizin davasına ve Türkiye’nin geleceğine sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Birlik ve kardeşlik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda, ülkemiz ve milletimiz için göstereceğiniz katkı ve gayretin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."

HER BİR ÜYEYE İSME ÖZEL BELGE

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma, yalnızca bir belge takdiminden ibaret olmayan, üyelerle doğrudan temasın esas alındığı kapsamlı bir vefa programı olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin en geniş teşkilat ağına ve en yüksek üye sayısına sahip partisi olan AK Parti, bu çalışmayla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşekkür ve selamlarını doğrudan üyelerine ulaştırıyor. Çalışmanın Türkiye’nin dört bir yanında il ve ilçe teşkilatları eliyle sürdürüleceğini, Erdoğan imzalı belgelerin üyelerin isimlerine özel olarak hazırlanarak kendilerine takdim edileceğini hedefleniyor. Böylece AK Parti teşkilatları, 11 milyon 543 bin 301 üyeye ulaşan büyük teşkilat ailesinin her bir ferdine verilen değeri sahada görünür kılmayı hedefliyor.