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Aktüel

Boyabat Barajı'nda toplu balık ölümü görüldü

Yeniakit Publisher
2020-08-03 11:09:03 -
Boyabat Barajı'nda toplu balık ölümü görüldü

SİNOP (AA) - Sinop’un Saraydüzü ilçesindeki Boyabat Barajı’nda toplu balık ölümleri yaşandı.

İlçeye bağlı Yaylacılı köyünde bulunan barajda balık ölümlerinin yaşandığının görülmesi üzerine köy muhtarı Osman Akdoğan tarafından yetkililere bilgi verildi.

Köy muhtarının talebiyle bölgeye gelen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince incelenmek üzere baraj suyundan numune alındı.

Yetkililer, hastalıklı balıkların insan sağlığına zararlı olduğu, kesinlikle yenmemesi gerektiğini konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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