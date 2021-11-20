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Spor Boupendza geri mi dönüyor?
Spor

Boupendza geri mi dönüyor?

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Trabzonspor geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza'yı radarına aldı. 25 yaşındaki forvet Türkiye'ye dönmek için hazır.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 18:07:00 - 2021-11-20 18:22:01
Boupendza geri mi dönüyor?

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Trabzonspor geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza'yı radarına aldı. 25 yaşındaki forvet Türkiye'ye dönmek için hazır.

Football News West Africa'nın haberine göre Süper Lig'in 2 dev ekibi Galatasaray ve Trabzonspor, geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza ile ilgileniyor. İki kulübün yetkilileri Boupendza'nın menajeri ile iletişime geçti. Takımlar bonservis bedeli ödemek istemediği için Gabonlu golcüyü kiralık kadrosuna katmaya çalışacak.

Katar Ligi'nde Al-Arabi forması giyen Aaron Boupenza bu sezon 8 maçta forma giyebildi. 25 yaşındaki oyuncu 3 gol atarken 2 asist yaptı.

Süper Lig'de geçen sezonun gol kralı Aaron Boupendza, devre arasında Fenerbahçe'ye imza atmaya yakındı. Ancak anlaşma gerçekleşmedi. Hatayspor yöneticileri, Rus ekibi Krasnodar ile 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmıştı. Gabonlu oyuncu Rusya'ya gitmek istemeyince transfer iptal olmuştu.

 

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