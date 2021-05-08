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Yerel Boş cips kutusundan 3 bin TL'ye yakın para çıktı
Yerel

Boş cips kutusundan 3 bin TL'ye yakın para çıktı

Bursa'da bir vatandaş alışveriş merkezinin açık otoparkına arabasını park etti. Daha sonra otomobilinin üstüne bırakılan cips paketini gören vatandaş tam çöpe atarken içinde bir şeyler olduğunu fark etti. Cips kutusunu açan vatandaş içinde para olduğunu gördü, ardından da polisi arayarak ihbarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 16:07:00 - 2021-05-08 16:16:48
Boş cips kutusundan 3 bin TL'ye yakın para çıktı

Olay, merkez Nilüfer İlçesinde bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; özel bir hastanede sağlıkçı olarak görev yapan Samet Z., (22) otomobilini alışveriş merkezine park etti. Bir süre sonra park ettiği aracının bulunduğu yere geldi. Samet Z, otomobilinin üstüne bırakılan bir cips kutusu gördü. Cips kutusunu çöpe atmak isteyen Samet Z., kutunun içinde bir şeyler olduğunu fark etti. Kutunun içini açan Samet Z., boş cips kutusunda para olduğunu gördü. Daha sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı sayımdan sonra tutanak tutularak ekiplere teslim etti.

"Çöpe atacaktım"

Samet Z., ''Hastane çıkışı aracımın başına geldim eve gitme için. Tavanında cips kutusu gördüm. İçi para dolu başta çöp sandım baktım içine para dolu direkt polisi aradım. Ekipler geldi tutanak tutulacak daha sonra sahibi bulunacak'' dedi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmada otomobilin üzerine bırakılan kutu içerisinden 2 bin 939 TL para olduğu tespit edildi.

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