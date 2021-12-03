Boş arazide ceset bulundu

Adıyaman’da boş bir arazide bir şahsın ölü bulunduğu belirtildi.

Alınan bilgilere göre, Yeni Mahalle Kotur Evleri yakınlarında bulunan boş bir arazi içerisinde bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini ve cesedin Mulla Özdoğan'a (40) ait olduğunu belirledi. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Daha sonra olay yerine gelen cumhuriyet savcısının da yaptığı incelemelerin ardından Mulla Özdoğan'ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Özdoğan'ın cesedinin yanında bulunan tabanca ise polis ekiplerince alınarak incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. Özdoğan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan araştırmalar sonrasında belirlenecek. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.