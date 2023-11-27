Borussia Dortmund'un Ferdi ısrarı sürüyor: Bu sefer astronomik rakam geldi!
Bild’e göre Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu’nun peşine düştü. Fenerbahçe talipleri artan milli oyuncunun bedeli belirledi.
Alman Bild gazetesi devre arasında güçlü bir bek arayışına giren Borussia Dortmund'un ara transfer dönemi için Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldığını yazdı.
Bundesliga devinin bir süredir Ferdi'yi yakından izlediği özellikle Berlin'de oynanan Almanya-Türkiye maçından çok fazla etkilendiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin Ferdi için rakamı 30 milyon euro olarak belirlediğine dair bilgiler yer aldı.