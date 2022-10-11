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Spor Borussia Dortmund-Sevilla maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Borussia Dortmund-Sevilla maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında Borussia Dortmund ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Peki, Borussia Dortmund Sevilla maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-10-11 08:56:00 -
Borussia Dortmund-Sevilla maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde 4.hafta maçları 11-12 Ekim tarihlerinde tamamlanacak. Peki, Borussia Dortmund-Sevilla maçı saat kaçta oynanacak?

Borussia Dortmund-Sevilla maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Borussia Dortmund bu akşam sahasında Sevilla'yı konuk edecek. TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak?

Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Sule, Hummels, Guerreiro; Ozcan, Bellingham, Brandt; Adeyemi, Modeste y Malen

Sevilla: Dmitrovic; Montiel, Nianzou, Marcao, Acuna; Gudelj, Jordan, Isco, Papu Gomez, Lamela; Dolberg

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