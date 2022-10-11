Borussia Dortmund-Sevilla maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında Borussia Dortmund ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Peki, Borussia Dortmund Sevilla maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde 4.hafta maçları 11-12 Ekim tarihlerinde tamamlanacak. Peki, Borussia Dortmund-Sevilla maçı saat kaçta oynanacak?
Borussia Dortmund-Sevilla maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Borussia Dortmund bu akşam sahasında Sevilla'yı konuk edecek. TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak?
Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Sule, Hummels, Guerreiro; Ozcan, Bellingham, Brandt; Adeyemi, Modeste y Malen
Sevilla: Dmitrovic; Montiel, Nianzou, Marcao, Acuna; Gudelj, Jordan, Isco, Papu Gomez, Lamela; Dolberg