Borussia Dortmund- Manchester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Borussia Dortmund ile Manchester City karşılaşacak. Bu sebeple pek çok kişi maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor. Borussia Dortmund- Manchester City maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi’nde 5.hafta heyecanı 25 Ekim Salı akşamı başlayacak. Futbolseverler ise haftanın önemli maçlarını mercek altına almaya başladı. Peki, Borussia Dortmund- Manchester City maçı ne zaman?
Borussia Dortmund- Manchester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Borussia Dortmund ile Manchester City bu akşam karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Exxen’den naklen yayımlanacak.
Borussia Dortmund- Manchester City muhtemel 11’leri:
Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Marius Wolf, Niklas Sule, Mats Hummels, Raphael Guerreiro; Emre Can, Jude Bellingham; Karim Adeyemi, Julian Brandt, Donyell Malen; Youssoufa Moukoko.
Manchester City: Ederson; Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake, Joao Cancelo; Rodri, Ilkay Gundogan; Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Phil Foden; Erling Haaland.