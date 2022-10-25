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Spor Borussia Dortmund- Manchester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Borussia Dortmund- Manchester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi G Grubu maçında Borussia Dortmund ile Manchester City karşılaşacak. Bu sebeple pek çok kişi maçın ne zaman oynanacağını araştırıyor. Borussia Dortmund- Manchester City maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-10-25 15:33:00 -
Borussia Dortmund- Manchester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi’nde 5.hafta heyecanı 25 Ekim Salı akşamı başlayacak. Futbolseverler ise haftanın önemli maçlarını mercek altına almaya başladı. Peki, Borussia Dortmund- Manchester City maçı ne zaman?

Borussia Dortmund- Manchester City maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Borussia Dortmund ile Manchester City bu akşam karşı karşıya gelecek. Mücadele Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Exxen’den naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund- Manchester City muhtemel 11’leri:

Borussia Dortmund:  Gregor Kobel; Marius Wolf, Niklas Sule, Mats Hummels, Raphael Guerreiro; Emre Can, Jude Bellingham; Karim Adeyemi, Julian Brandt, Donyell Malen; Youssoufa Moukoko.

Manchester City: Ederson; Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake, Joao Cancelo; Rodri, Ilkay Gundogan; Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Phil Foden; Erling Haaland.

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