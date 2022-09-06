  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İmamoğlu’ndan özel izinli inşaatın temelinden çıkan tarihi eserler ortadan kayboldu!

Dünyanın gözü Adıyaman'da! Heyecanlandıran buluş

Rusya'dan flaş Türk Lirası kararı!

FETÖ'cü şerefsizlere sorsan 'ne işimiz olur suikastla' derler... Göktaş’ın avukat kadrosu komple FETÖ’den!

Gelibolu'da seyir halindeki kruvaziyerde hareketli anlar! Kıyı emniyeti müdahale etti

Irkçı Ümit Özdağ’ın bir yalanı daha patladı! Yeni diye 5 yıl önceki görüntüleri yayınlamış!

Erdoğan'dan doğal gaz açıklaması: Avrupa ektiğini biçiyor

6’lı masada ‘HDP' krizi daha da büyüyor! Gürsel Tekin İP'e sert daldı: ‘Kim bana had bildirecek?’

Yunanistan’ı Osmanlı tokadı hizaya getirir

Kılıçdaroğlu'ndan şok Abdullah Gül açıklaması! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Spor Borussia Dortmund-Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Borussia Dortmund-Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Borussia Dortmund sahasında Kopenhag’ı konuk edecek. Peki, maç hangi kanalda? Borussia Dortmund-Kopenhag şifresiz kanalda mı? Borussia Dortmund-Kopenhag maçı İZLE

Yeniakit Publisher
2022-09-06 16:24:00 -
Borussia Dortmund-Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda heyecan başlıyor. Futbolseverler ise Borussia Dortmund-Kopenhag maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.

Borussia Dortmund-Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Borussia Dortmund-Kopenhag maçı 6 Eylül Salı akşamı karşı karşıya gelecek. TSİ 19.45’te başlayacak olan mücadele Exxen’den naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund-Kopenhag maçı muhtemel 11’ler:

Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Ozcan; Brandt, Reus, Hazard; Modeste

Kopenhag: Ryan; Diks, Vavro, Boilesen, Kristiansen; Lerager, Zeca, Falk; Daramy, Cornelius, Claesson

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23