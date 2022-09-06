Borussia Dortmund-Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Borussia Dortmund sahasında Kopenhag’ı konuk edecek. Peki, maç hangi kanalda? Borussia Dortmund-Kopenhag şifresiz kanalda mı? Borussia Dortmund-Kopenhag maçı İZLE
Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda heyecan başlıyor. Futbolseverler ise Borussia Dortmund-Kopenhag maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor.
Borussia Dortmund-Kopenhag maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Borussia Dortmund-Kopenhag maçı 6 Eylül Salı akşamı karşı karşıya gelecek. TSİ 19.45’te başlayacak olan mücadele Exxen’den naklen yayımlanacak.
Borussia Dortmund-Kopenhag maçı muhtemel 11’ler:
Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Ozcan; Brandt, Reus, Hazard; Modeste
Kopenhag: Ryan; Diks, Vavro, Boilesen, Kristiansen; Lerager, Zeca, Falk; Daramy, Cornelius, Claesson