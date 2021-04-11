Borussia Dortmund 3 puanı söke söke aldı
Borussia Dortmund, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) deplasmanda Stuttgart'ı 3-2'lik skorla yendi.
Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 28. haftasında Mercedes-Benz Arena'da Stuttgart'a konuk oldu.
Ev sahibi ekip, 17. dakikada Sasa Klajdzic'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Dortmund 47. dakikada Jude Bellingham ve 52. dakikada Marco Reus'un attığı gollerle 2-1 öne geçti.
Çekişmeli geçen karşılaşmada Stuttgart 78. dakikada Daniel Didavi'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-2'ye getirdi.
Borussia Dortmund, 80. dakikada Ansgar Knauff ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
Sarı-siyahlılar, bu galibiyetle puanını 46'ya çıkarırken Stuttgart ise 39 puanda kaldı.
Bayern berabere kaldı
Lider Bayern Münih, Bundesliga’nın 28. haftasında Allianz Arena’da Union Berlin’i konuk etti.
İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Bayern Münih, 68. dakikada Jamal Musiala’nın golüyle 1-0 öne geçti.
Bu gole başkent ekibi 86. dakikada Marcus Ingvartsen ile cevap verdi ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Bayern Münih, 65 puanla liderliğini sürdürdü. Union Berlin ise 40 puan ve maç fazlasıyla 7. sırada yer alıyor.