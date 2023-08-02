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Ekonomi Borsanın popüler şirketine soruşturma
Ekonomi

Borsanın popüler şirketine soruşturma

Yeniakit Publisher
2023-08-02 00:03:00 -
Borsanın popüler şirketine soruşturma

Rekabet Kurulu Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren Astor Enerji'ye soruşturma açma kararı aldı.

Astor, bugün KAP’a yaptığı açıklamada, Rekabet Kurulu tarafından güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren şirketler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Astor’un da soruşturmaya dahil edildiğini yatırımcıları ve kamuoyuyla paylaştı.

Konuyla ilgili şirketten yapılan KAP açıklaması şöyle:

“Rekabet Kurulu tarafından, güç transformatörü sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak, Şirketimizin de içinde bulunduğu bazı teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verildiği hususu Şirketimize tebliğ edilmiştir. Bilindiği üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu şirketlerin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.

Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerektiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

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