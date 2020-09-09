Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.703
|-0,80
|BIST ANKARA
|2.023
|1,01
|BIST ANTALYA
|1.335
|-2,19
|BIST BALIKESİR
|1.219
|0,93
|BIST BURSA
|2.649
|1,87
|BIST DENIZLI
|2.722
|3,29
|BIST ISTANBUL
|1.177
|0,78
|BIST IZMIR
|2.501
|2,91
|BIST KAYSERI
|5.531
|1,00
|BIST KOCAELI
|2.441
|2,23
|BIST KONYA
|1.694
|0,08
|BIST TEKIRDAĞ
|7.123
|-1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)