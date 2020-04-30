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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 18:52:17 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 274.900 -0,45
BIST ANKARA 172.337 -1,42
BIST ANTALYA 91.769 2,84
BIST BALIKESİR 117.877 -4,43
BIST BURSA 186.983 -1,30
BIST DENIZLI 157.705 -3,46
BIST ISTANBUL 102.654 0,08
BIST IZMIR 205.963 -1,80
BIST KAYSERI 427.584 -1,43
BIST KOCAELI 213.132 1,69
BIST KONYA 92.525 0,05
BIST TEKIRDAĞ 618.335 -8,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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