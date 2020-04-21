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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

2020-04-21 18:42:53 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 260.929 -1,42
BIST ANKARA 164.594 -1,45
BIST ANTALYA 80.458 -1,95
BIST BALIKESİR 103.790 1,33
BIST BURSA 171.987 -0,54
BIST DENIZLI 148.581 1,35
BIST ISTANBUL 98.597 -0,84
BIST IZMIR 195.277 -0,23
BIST KAYSERI 401.087 2,80
BIST KOCAELI 195.189 -0,75
BIST KONYA 78.698 -1,65
BIST TEKIRDAĞ 480.115 6,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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