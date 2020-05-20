Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Alkim Kimya
|1.087.310.535
|ASELSAN
|890.223.604
|Türk Hava Yolları
|718.982.626
|Garanti Bankası
|696.962.295
|Migros Ticaret
|584.530.643
|Sasa Polyester
|541.959.305
|Güneş Sigorta
|523.950.709
|Bim Mağazalar
|467.312.478
|Pegasus
|372.504.759
|Akbank
|323.588.286
|İş Finansal Kiralama
|322.991.684
|Emlak Konut GMYO
|305.056.290
|Eczacıbaşı İlaç
|297.902.242
|Tüpraş
|255.915.367
|Turkcell
|223.450.323
|Yapı ve Kredi Bankası
|213.152.359
|Kardemir (D)
|210.716.321
|Vakıflar Bankası
|207.899.872
|TAV Havalimanları
|196.027.612
|Odaş Elektrik
|170.138.672
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)