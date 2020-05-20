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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:02:37 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Alkim Kimya 1.087.310.535
ASELSAN 890.223.604
Türk Hava Yolları 718.982.626
Garanti Bankası 696.962.295
Migros Ticaret 584.530.643
Sasa Polyester 541.959.305
Güneş Sigorta 523.950.709
Bim Mağazalar 467.312.478
Pegasus 372.504.759
Akbank 323.588.286
İş Finansal Kiralama 322.991.684
Emlak Konut GMYO 305.056.290
Eczacıbaşı İlaç 297.902.242
Tüpraş 255.915.367
Turkcell 223.450.323
Yapı ve Kredi Bankası 213.152.359
Kardemir (D) 210.716.321
Vakıflar Bankası 207.899.872
TAV Havalimanları 196.027.612
Odaş Elektrik 170.138.672

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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