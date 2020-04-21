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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

2020-04-21 18:45:30 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Eczacıbaşı İlaç 971.481.092
Garanti Bankası 668.724.758
ASELSAN 622.891.254
Türk Hava Yolları 573.147.785
İş Finansal Kiralama 559.713.163
Odaş Elektrik 493.177.416
Güneş Sigorta 318.661.085
Migros Ticaret 276.800.864
Yapı ve Kredi Bankası 213.385.807
Deva Holding 212.681.312
Tüpraş 211.880.758
Kardemir (D) 210.342.823
Petkim 208.499.596
Akbank 176.515.678
Koza Altın 171.878.775
Koza Madencilik 171.320.779
Doğan Holding 151.137.733
İş Bankası (C) 149.745.364
İpek Doğal Enerji 146.602.887
Ereğli Demir Çelik 142.127.298

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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