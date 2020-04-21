Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Eczacıbaşı İlaç
|971.481.092
|Garanti Bankası
|668.724.758
|ASELSAN
|622.891.254
|Türk Hava Yolları
|573.147.785
|İş Finansal Kiralama
|559.713.163
|Odaş Elektrik
|493.177.416
|Güneş Sigorta
|318.661.085
|Migros Ticaret
|276.800.864
|Yapı ve Kredi Bankası
|213.385.807
|Deva Holding
|212.681.312
|Tüpraş
|211.880.758
|Kardemir (D)
|210.342.823
|Petkim
|208.499.596
|Akbank
|176.515.678
|Koza Altın
|171.878.775
|Koza Madencilik
|171.320.779
|Doğan Holding
|151.137.733
|İş Bankası (C)
|149.745.364
|İpek Doğal Enerji
|146.602.887
|Ereğli Demir Çelik
|142.127.298
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)