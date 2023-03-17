Borsada hareketlilik devam ediyor! Analistler yatırımcıları uyarıyor..

Haftanın son işlem gününde borsada hareketlilik yaşanıyor. Yeni güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 0,92 artışla güne başladı. Analistler ise uyarıyor!

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününe yüzde 0,92 artışla başladı. Yaşanan bu artış sonrasında 5.277,70 puana yükseldi. Piyasalardan alınan verilere göre, yeni günde açılışta BIST 100 endeki bir önceki kapanışa göre 48,11 puan ve yüzde 0,92 oranında değer kazandı.

Yeni günde takip edilen verilere göre bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi ise yüzde 0,62 oranında artış yaşadı. Uzmanlar ise borsada son dönemde yaşanan bu hareketliliklere karşı yatırımcılara kritik uyarılarda bulunuyor.

Yeni güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul’da en çok kazandıran sektör endeksleri de belli oldu. Söz konusu verilere göre en fazla kazandıran yüzde 1,38 ile ticaret olurken, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Önceki gün yükseliş eğilimi gösteren BIST 100 endeksi, yüzde 2,11 artışla günü 5.299,58 puan ile kapatmıştı. Uzmanlar ise özellikle küresel pay piyasalarında etkisini gösteren bankacılık krizine yönelik uyarılarda bulunuyor. Sıkıntıların büyük oranda giderildiği ve fiyatlamalarla pozitif bir seyir izlendiği aktarılıyor.

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Piyasalarda ABD’de yaşanan bankacılık krizinin etkileri görülmeye devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (FED) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık krizinde adı geçen banklar arasında yer alan First Republic Bank’in 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığı açıkladı. Tgrthaber'e göre; öte yandan ABD’de enflasyonla mücadele kapsamında FED’in alacağı faiz kararında 25 baz puan beklentisi etkisini göstermeye başladı.

ANALİSTLER BORSADA DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ AÇIKLADI!

Analistler ise borsada yaşanan gelişmelere karşı yatırımcıları uyardı. BIST 100 endeksinde 5.300 ve 5.340 seviyelerinin direnç ve 5.200 puanın ise destek konumunda olduğunu söyledi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 ve 5.340 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini ifade ediyor.