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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-12-08 13:41:11 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00
104,30
İş Bankası (B)41.499,90-1,0737,51
İş Bankası (C)6,420,000,16
İş Bankası (Kur.)373.000,00
77,62
İş Fin.Kir.3,700,82-2,63
İş Girişim17,320,58355,79
İş GMYO2,100,4819,32
İş Y. Men. Değ.13,380,90232,28
İş Yat. Ort.3,361,82108,52
İşbir Holding3.160,002,30634,88
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,26-1,56103,23
İttifak Holding2,662,31104,01
İz Hayvancılık Tarım14,700,00461,82
İzmir Demir Çelik17,56-3,09114,41
İzmir Fırça5,850,69225,00
Jantsa Jant Sanayi252,10-0,20373,98
Kafein Yazılım18,060,8962,62
Kaplamin26,003,17368,47
Kardemir (A)5,341,91101,51
Kardemir (B)4,871,2584,47
Kardemir (D)5,242,9596,99
Karel Elektronik19,821,7536,41
Karsan Otomotiv3,050,3393,04
Karsu Tekstil7,30-0,68125,31
Kartonsan2.831,006,27632,78
Katmerciler Ekipman3,050,9999,52
Kent Gıda426,90-2,091738,38
Kerevitaş Gıda6,901,92111,66
Kervan Gıda11,979,92
Kervansaray Yat. Holding1,03-7,2187,27
Kiler GMYO2,48-0,80132,00
Klimasan Klima20,08-0,50-5,35
Koç Holding18,831,62-5,89
Konfrut Gıda16,370,99109,34
Kontrolmatik Teknoloji Enerji18,482,38
Konya Çimento1.096,901,00304,31
Kordsa Teknik Tekstil14,380,0013,09
Koza Altın79,500,957,36
Koza Madencilik13,431,2833,90
Körfez GMYO5,860,34145,19
Kristal Kola3,040,33101,32
Kron Telekomünikasyon26,060,70104,87
Kuştur Kuşadası Turizm164,00-0,30598,61
Kuyumcukent Gayrimenkul2,300,44105,12
Kütahya Porselen37,941,17473,11
Lider Faktoring3,39-4,5184,74
Link Bilgisayar47,26-0,04162,72
Logo Yazılım107,50-0,4676,81
Lokman Hekim Sağlık11,25-0,3596,14
Lüks Kadife27,280,81215,74
Makina Takım2,920,6955,32
Marka Yatırım Holding6,590,00458,47
Marmaris Altınyunus96,65-3,2536,13
Marshall328,500,12591,00
Martı GMYO2,910,34188,12
Martı Otel2,22-0,89143,96
Mavi Giyim49,74-0,92-14,09
Mazhar Zorlu Holding18,722,8054,84
Mega Polietilen10,470,67725,41
Menderes Tekstil3,240,62147,33
Merit Turizm82,001,23321,81
Merko Gıda12,030,331045,71
Metemtur Otelcilik13,71-1,01670,22
Metro Holding2,24-0,4462,32
Metro Petrol ve Tesisleri3,180,0062,24
Metro Yatırım Ortaklığı2,69-1,10-49,56
Migros Ticaret39,80-0,2564,33
Milpa4,500,22105,48
Mistral GMYO4,35-0,68131,80
MLP Sağlık19,36-0,4621,00
MMC San. Ve Tic. Yat.5,601,82391,23
Mondi Tire Kutsan6,731,9762,56
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,981,64182,86
Net Holding3,130,9720,38
Netaş Telekom.20,680,5858,35
Niğbaş Niğde Beton73,35-10,001083,06
Nuh Çimento47,880,42335,87
Nurol GMYO8,053,07125,49
Odaş Elektrik3,530,86144,17
Olmuksan-IP8,003,76212,38
Orge Enerji Elektrik7,39-0,6748,99
Orma Orman Mahsulleri12,570,00355,43
Osmanlı Menkul21,840,46423,58
Ostim Endüstriyel Yat4,050,50141,07
Otokar233,302,1058,66
Oyak Çimento8,130,6247,88
Oyak Yat. Ort.6,37-0,16175,92
Oylum Sınai Yatırımlar5,180,1967,70
Özak GMYO4,47-0,2273,93
Özbal Çelik Boru7,00-0,14334,28
Özderici GMYO2,220,9141,40
Özerden Plastik8,38-1,41267,54
Pamukova Elektrik28,301,432110,94
Panora GMYO6,520,4616,40
Papilon Savunma19,910,05158,36
Park Elek.Madencilik5,110,5967,54
Parsan23,280,8737,43
Pegasus64,651,73-25,17
Peker GMYO2,300,88154,32
Penguen Gıda5,303,92478,99
Pera GMYO2,210,45135,11
Pergamon Dış Ticaret16,351,87111,30
Petkim4,95-2,9455,91
Petrokent Turizm945,30-5,19637,94
Pınar Et Ve Un23,700,59160,74
Pınar Su7,440,27220,69
Pınar Süt21,500,3770,51
Plastikkart13,482,2845,42
Polisan Holding3,91-0,5129,57
Politeknik Metal329,306,95332,88
Prizma Press Matbaacılık6,243,6545,12
QNB Finans Fin. Kir.137,005,386,12
QNB Finansbank74,755,5899,33
Ral Yatırım Holding4,860,8385,18
Ray Sigorta22,58-1,05560,23
Reysaş GMYO5,772,6725,71
Reysaş Lojistik9,332,98113,01
Rhea Girişim4,389,77268,07
Rodrigo Tekstil15,159,31737,02
Royal Halı5,259,83283,21
RTA Laboratuvarları40,10-0,451628,45
Sabancı Holding10,331,3713,27
Safkar Ege Soğutmacılık14,87-9,99582,11
Sanel Mühendislik4,02-0,2537,01
Sanifoam Sünger13,544,15170,80
Sanko Pazarlama8,00-0,629,80
Saray Matbaacılık8,340,00545,12
Sarkuysan8,04-2,19153,03
Sasa Polyester19,73-4,13155,24
Say Yenilenebilir Enerji7,98-1,24256,25
Sekuro Plastik12,191,08127,43
Selçuk Ecza Deposu18,169,99204,45
Selçuk Gıda4,292,39298,06
Senkron Güvenlik7,799,87185,35
Serve Film Prodüksiyon15,350,00865,41
Servet GMYO58,55-0,76588,82
Seyitler Kimya24,505,24260,82
Silverline Endüstri5,989,93176,85
Sinpaş GMYO3,720,27220,69
Smartiks Yazılım7,700,39-21,51
Sodaş Sodyum Sanayii23,60-1,67513,59
Söktaş5,200,19205,79
Sönmez Filament46,700,30856,97
Sönmez Pamuklu21,029,99327,24
Sumaş Suni Tahta39,100,00298,46
Şeker Fin. Kir.5,607,9017,15
Şekerbank1,402,1928,41
Şişe Cam7,113,8039,68
Şok Marketler11,991,9611,43
T. Halk Bankası5,310,19-10,15
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33,981,4344,70
T.S.K.B.1,862,7653,72
T.Tuborg18,760,5957,65
Taç Tarım Ürünleri10,010,00220,83
Tat Gıda11,010,7380,97
TAV Havalimanları20,700,78-23,80
Taze Kuru Gıda267,000,003587,85
Tek-Art Turizm2,010,5059,52
Tekfen Holding15,151,68-16,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,60-2,58223,81
Temapol Polimer Plastik10,260,6996,55
TGS Dış Ticaret9,240,1197,86
Tofaş Oto. Fab.30,081,0829,09
Torunlar GMYO3,740,8136,00
Trabzon Liman33,10-0,24216,03
Trabzonspor Sportif4,59-2,34113,49
Trend GMYO14,02-2,57537,27
TSKB GMYO4,36-1,36356,55
Tuğçelik7,71-3,0295,19
Tukaş11,640,34-5,75
Turcas Petrol5,19-1,7094,38
Turkcell15,651,7616,13
Tümosan Motor ve Traktör10,92-1,3670,36
Tüpraş97,350,72-23,23
Türk Hava Yolları12,431,30-14,04
Türk Prysmian Kablo13,382,84418,50
Türk Telekom7,902,209,49
Türk Traktör143,300,56170,83
Türker Proje Gayrimenkul92,450,93120,12
Türkiye Sigorta5,930,17172,29
Ufuk Yatırım13,00-7,08403,88
Ulaşlar Turizm Yat.4,41-1,12373,24
Ulusoy Elektrik46,62-0,7775,26
Ulusoy Un Sanayi11,740,26207,33
Umpaş Holding1,029,6864,52
Uşak Seramik2,36-0,4294,48
Utopya Turizm31,44-0,51539,02
Uzertaş Boya39,020,001657,66
Ülker Bisküvi21,701,21-2,95
Vakıf Fin. Kir.4,12-1,4494,57
Vakıf GMYO3,700,27113,75
Vakıf Yat. Ort.7,67-0,52321,16
Vakıflar Bankası4,470,22-18,87
Vakko Tekstil6,031,0132,82
Vanet Gıda8,243,00476,22
Verusa Holding44,860,22141,83
Verusaturk Girisim9,610,0082,74
Vestel20,180,3059,90
Vestel Beyaz Eşya34,700,6464,47
Viking Kağıt6,291,62236,36
Yapı Kredi Koray GMYO4,61-0,6590,50
Yapı ve Kredi Bank.2,861,0615,32
Yaprak Süt ve Besi Çift.41,004,43555,36
Yataş13,06-0,3177,93
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,95-1,74145,34
Yeni Gimat GMYO12,580,085,09
Yeşil GMYO1,373,79114,06
Yeşil Yapı1,637,24146,97
Yeşil Yatırım Holding82,907,11638,20
Yibitaş İnşaat Malzeme17.099,90-1,15480,64
Yonga Mobilya30,660,00232,09
Yükselen Çelik7,021,30129,04
Yünsa13,930,2238,36
Zorlu Enerji2,71-0,3766,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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