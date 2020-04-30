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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-04-30 14:21:51 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 42.000,10 6,33 39,16
İş Bankası (C) 5,02 0,20 -21,68
İş Bankası (Kur.) 400.000,00 90,48
İş Fin.Kir. 3,40 0,29 -10,53
İş Girişim 5,81 0,87 52,89
İş GMYO 1,58 1,94 -10,23
İş Y. Men. Değ. 5,50 5,36 36,59
İş Yat. Ort. 2,34 1,30 45,22
İşbir Holding 544,00 0,80 26,51
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,58 -1,69 -6,45
İttifak Holding 2,64 -1,49 -29,03
İz Hayvancılık Tarım 4,32 7,73 65,11
İzmir Demir Çelik 9,28 0,00 13,31
İzmir Fırça 1,97 -2,96 9,44
Jantsa Jant Sanayi 52,80 1,93 -0,73
Kafein Yazılım 18,00 -0,22 61,58
Kapital Yat. Holding 2,59 -9,76 7,02
Kaplamin 6,13 -0,81 10,45
Kardemir (A) 2,25 -0,88 -15,09
Kardemir (B) 2,23 -0,45 -15,53
Kardemir (D) 2,23 -0,89 -16,17
Karel Elektronik 16,79 -0,65 15,55
Karsan Otomotiv 1,70 0,00 7,59
Karsu Tekstil 2,97 -1,66 -8,33
Kartonsan 466,50 4,06 19,65
Katmerciler Ekipman 3,36 1,51 -12,50
Kent Gıda 279,60 -9,98 59,04
Kerevitaş Gıda 4,12 -1,90 26,38
Kervansaray Yat. Holding 0,38 -2,56 -30,91
Kiler GMYO 2,78 0,36 -26,65
Klimasan Klima 16,99 -0,47 -23,05
Koç Holding 15,40 2,05 -23,03
Konfrut Gıda 10,89 -4,31 39,26
Konya Çimento 256,10 9,96 -5,60
Kordsa Teknik Tekstil 11,52 0,00 -9,40
Koza Altın 72,80 0,48 -1,69
Koza Madencilik 11,73 -0,17 16,95
Körfez GMYO 2,45 2,94 2,51
Kristal Kola 1,84 -3,16 21,85
Kron Telekomünikasyon 24,52 -9,99 92,77
Kuştur Kuşadası Turizm 23,50 -6,15 -0,84
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,64 1,23 -0,61
Kütahya Porselen 11,08 4,04 67,37
Lider Faktoring 3,85 -1,79 4,90
Link Bilgisayar 29,20 -1,62 60,88
Logo Yazılım 72,65 -1,76 19,49
Lokman Hekim Sağlık 6,83 -4,07 18,17
Lüks Kadife 8,99 -4,87 4,05
Makina Takım 1,56 -1,89 -17,02
Mardin Çimento 5,68 4,22 -4,05
Marka Yatırım Holding 1,31 -1,50 11,02
Marmaris Altınyunus 69,15 -0,65 -2,61
Marshall 50,00 0,28 5,17
Martı GMYO 1,07 1,90 5,94
Martı Otel 0,87 0,00 -4,40
Mavi Giyim 42,08 0,67 -27,32
Mazhar Zorlu Holding 13,60 -0,22 12,49
Mega Polietilen 2,52 -4,18 14,55
Menderes Tekstil 1,52 -1,30 16,03
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 16,70 4,24 -14,09
Merko Gıda 1,45 1,40 38,10
Metal Gayrimenkul 0,91 7,06 0,00
Metemtur Otelcilik 1,78 0,56 0,00
Metro Holding 1,31 1,55 -5,07
Metro Petrol ve Tesisleri 1,79 0,56 -8,67
Metro Yatırım Ortaklığı 3,30 -1,49 -59,36
Migros Ticaret 29,86 -1,45 23,29
Milpa 2,86 -2,72 30,59
Mistral GMYO 1,89 -1,05 0,00
MLP Sağlık 15,17 0,07 -5,19
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,29 9,32 13,16
Mondi Tire Kutsan 7,16 -1,51 72,95
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,73 -5,39 39,39
Net Holding 2,10 2,94 -19,23
Netaş Telekom. 13,65 -1,30 4,52
Niğbaş Niğde Beton 8,59 4,50 38,55
Nuh Çimento 10,32 2,69 -6,05
Nurol GMYO 3,58 0,56 0,28
Odaş Elektrik 1,83 -1,08 26,58
Olmuksan-IP 4,38 3,79 71,03
Orge Enerji Elektrik 5,07 -0,20 2,22
Orma Orman Mahsulleri 4,40 -2,87 59,42
Osmanlı Menkul 8,05 -3,01 92,54
Ostim Endüstriyel Yat 1,94 -1,02 15,48
Otokar 124,60 1,30 -15,26
Oyak Yat. Ort. 5,61 10,00 140,77
Oylum Sınai Yatırımlar 3,38 -2,31 9,43
Özak GMYO 2,77 1,84 7,78
Özbal Çelik Boru 1,71 0,59 6,09
Özderici GMYO 1,52 -4,40 -3,18
Özerden Plastik 2,41 -0,82 5,70
Panora GMYO 5,20 -0,95 -7,17
Papilon Savunma 12,72 -5,57 65,06
Park Elek.Madencilik 3,15 0,32 3,28
Parsan 14,72 0,34 -13,11
Pegasus 51,85 1,67 -39,99
Peker GMYO 3,91 0,26 24,92
Penguen Gıda 3,39 -0,88 63,77
Pera GMYO 0,92 0,00 -2,13
Pergamon Dış Ticaret 8,38 0,12 4,49
Petkim 3,61 0,28 -5,25
Petrokent Turizm 157,20 -2,42 22,72
Pınar Et Ve Un 27,56 -9,99 200,55
Pınar Su 7,03 -9,99 203,02
Pınar Süt 17,57 -9,99 38,67
Plastikkart 9,78 -0,10 5,50
Polisan Holding 2,48 -1,98 -17,81
Politeknik Metal 101,80 0,10 33,82
Prizma Press Matbaacılık 3,83 -2,30 -10,93
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.190,30 0,10 7,45
QNB Finans Fin. Kir. 109,70 -0,36 -15,03
QNB Finansbank 51,70 -1,52 37,87
Ral Yatırım Holding 8,51 3,91 25,15
Ray Sigorta 7,20 -9,89 110,53
Reysaş GMYO 5,53 -4,98 20,48
Reysaş Lojistik 7,49 -4,83 71,00
Rhea Girişim 1,88 0,00 57,98
Rodrigo Tekstil 2,46 -9,89 35,91
Royal Halı 1,85 -0,54 35,04
RTA Laboratuvarları 22,38 9,92 864,66
Sabancı Holding 8,17 0,99 -10,41
Safkar Ege Soğutmacılık 3,90 1,30 78,90
Salix Yatırım Holding 6,00 -9,64 -16,78
Sanel Mühendislik 4,61 0,00 13,83
Sanifoam Sünger 6,72 -4,27 34,40
Sanko Pazarlama 6,78 -1,88 -12,40
Saray Matbaacılık 1,94 -2,02 8,38
Sarkuysan 5,56 -3,97 15,11
Sasa Polyester 8,89 0,00 15,01
Say Reklamcılık 2,89 1,40 29,02
Sekuro Plastik 4,80 -0,21 -10,45
Selçuk Ecza Deposu 7,76 -3,12 30,10
Selçuk Gıda 2,50 5,04 45,35
Senkron Güvenlik 2,86 -2,72 4,76
Serve Film Prodüksiyon 4,28 8,63 169,18
Servet GMYO 15,27 -2,37 79,65
Seyitler Kimya 12,36 0,49 82,03
Silverline Endüstri 2,39 -3,24 10,65
Sinpaş GMYO 1,09 1,87 -6,03
Smartiks Yazılım 10,35 -3,72 5,50
Soda Sanayii 5,90 2,25 -4,53
Sodaş Sodyum Sanayii 20,08 0,40 108,83
Söktaş 2,98 0,34 12,45
Sönmez Filament 6,08 -6,89 24,59
Sönmez Pamuklu 6,19 -7,20 25,81
Sumaş Suni Tahta 11,30 0,00 14,14
Şeker Fin. Kir. 4,98 -1,39 4,18
Şekerbank 1,01 0,00 -22,90
Şişe Cam 4,91 1,24 -6,83
Şok Marketler 11,17 -3,29 3,81
T. Halk Bankası 5,23 0,00 -11,51
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,44 4,02 -2,66
T.S.K.B. 1,04 -0,95 -14,05
T.Tuborg 14,44 4,94 21,34
Taç Tarım Ürünleri 4,68 9,86 50,00
Tat Gıda 7,92 -4,81 30,18
TAV Havalimanları 18,29 2,12 -32,67
Taze Kuru Gıda 13,69 9,87 89,09
Tek-Art Turizm 1,27 3,25 0,79
Tekfen Holding 14,21 0,35 -23,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,36 -4,04 75,24
Temapol Polimer Plastik 5,28 2,33 1,15
TGS Dış Ticaret 4,30 -1,60 -7,92
Tofaş Oto. Fab. 21,82 -1,71 -6,36
Torunlar GMYO 2,39 2,14 -13,09
Trabzon Liman 10,77 2,67 1,03
Trabzonspor Sportif 5,01 -1,18 133,02
Trakya Cam 3,28 0,31 -6,29
Trend GMYO 2,62 -1,50 19,09
TSKB GMYO 1,79 -1,10 33,58
Tuğçelik 4,75 -1,86 20,25
Tukaş 14,30 -0,35 15,79
Turcas Petrol 2,80 1,08 4,87
Turkcell 13,85 -0,29 0,36
Tümosan Motor ve Traktör 5,71 -0,17 -10,92
Tüpraş 90,85 2,19 -28,35
Türk Hava Yolları 10,70 0,75 -26,00
Türk Prysmian Kablo 3,68 -0,81 42,35
Türk Telekom 7,43 -0,54 0,81
Türk Traktör 57,20 -1,04 8,11
Türker Proje Gayrimenkul 39,30 1,45 -6,43
Ufuk Yatırım 3,83 -1,79 48,45
Ulaşlar Turizm Yat. 2,05 0,00 -3,30
Ulusoy Elektrik 32,40 -0,61 21,80
Ulusoy Un Sanayi 12,70 -9,99 232,46
Umpaş Holding 0,50 2,04 -19,35
Uşak Seramik 1,54 0,00 -8,88
Utopya Turizm 4,69 -0,85 -4,67
Uzertaş Boya 3,08 -3,45 38,74
Ülker Bisküvi 23,96 0,00 7,16
Ünye Çimento 4,98 2,89 -7,43
Vakıf Fin. Kir. 2,04 0,99 -15,70
Vakıf GMYO 1,97 0,51 13,81
Vakıf Yat. Ort. 2,14 1,42 -8,15
Vakıflar Bankası 4,61 0,44 -16,33
Vakko Tekstil 4,77 -1,65 5,07
Vanet Gıda 1,83 -9,85 27,97
Verusa Holding 19,32 -0,05 4,09
Verusaturk Girisim 5,04 -1,56 -6,49
Vestel 13,30 0,99 5,39
Vestel Beyaz Eşya 20,00 0,40 -7,41
Viking Kağıt 4,57 0,44 144,39
Yapı Kredi Koray GMYO 2,70 0,00 11,57
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 0,00 -14,11
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,95 -3,45 42,74
Yataş 6,66 -0,89 -9,26
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,88 -1,57 16,77
Yeni Gimat GMYO 12,42 -0,08 3,75
Yeşil GMYO 0,50 0,00 -21,88
Yeşil Yapı 0,50 0,00 -24,24
Yeşil Yatırım Holding 11,44 -1,72 1,87
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.291,90 -10,00 113,65
Yonga Mobilya 11,61 -1,78 25,65
Yükselen Çelik 8,05 -1,35 31,32
Yünsa 12,09 -1,71 20,09
Zorlu Enerji 1,29 0,78 -20,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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