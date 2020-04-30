Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|42.000,10
|6,33
|39,16
|İş Bankası (C)
|5,02
|0,20
|-21,68
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|90,48
|İş Fin.Kir.
|3,40
|0,29
|-10,53
|İş Girişim
|5,81
|0,87
|52,89
|İş GMYO
|1,58
|1,94
|-10,23
|İş Y. Men. Değ.
|5,50
|5,36
|36,59
|İş Yat. Ort.
|2,34
|1,30
|45,22
|İşbir Holding
|544,00
|0,80
|26,51
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,58
|-1,69
|-6,45
|İttifak Holding
|2,64
|-1,49
|-29,03
|İz Hayvancılık Tarım
|4,32
|7,73
|65,11
|İzmir Demir Çelik
|9,28
|0,00
|13,31
|İzmir Fırça
|1,97
|-2,96
|9,44
|Jantsa Jant Sanayi
|52,80
|1,93
|-0,73
|Kafein Yazılım
|18,00
|-0,22
|61,58
|Kapital Yat. Holding
|2,59
|-9,76
|7,02
|Kaplamin
|6,13
|-0,81
|10,45
|Kardemir (A)
|2,25
|-0,88
|-15,09
|Kardemir (B)
|2,23
|-0,45
|-15,53
|Kardemir (D)
|2,23
|-0,89
|-16,17
|Karel Elektronik
|16,79
|-0,65
|15,55
|Karsan Otomotiv
|1,70
|0,00
|7,59
|Karsu Tekstil
|2,97
|-1,66
|-8,33
|Kartonsan
|466,50
|4,06
|19,65
|Katmerciler Ekipman
|3,36
|1,51
|-12,50
|Kent Gıda
|279,60
|-9,98
|59,04
|Kerevitaş Gıda
|4,12
|-1,90
|26,38
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|-2,56
|-30,91
|Kiler GMYO
|2,78
|0,36
|-26,65
|Klimasan Klima
|16,99
|-0,47
|-23,05
|Koç Holding
|15,40
|2,05
|-23,03
|Konfrut Gıda
|10,89
|-4,31
|39,26
|Konya Çimento
|256,10
|9,96
|-5,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,52
|0,00
|-9,40
|Koza Altın
|72,80
|0,48
|-1,69
|Koza Madencilik
|11,73
|-0,17
|16,95
|Körfez GMYO
|2,45
|2,94
|2,51
|Kristal Kola
|1,84
|-3,16
|21,85
|Kron Telekomünikasyon
|24,52
|-9,99
|92,77
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,50
|-6,15
|-0,84
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,64
|1,23
|-0,61
|Kütahya Porselen
|11,08
|4,04
|67,37
|Lider Faktoring
|3,85
|-1,79
|4,90
|Link Bilgisayar
|29,20
|-1,62
|60,88
|Logo Yazılım
|72,65
|-1,76
|19,49
|Lokman Hekim Sağlık
|6,83
|-4,07
|18,17
|Lüks Kadife
|8,99
|-4,87
|4,05
|Makina Takım
|1,56
|-1,89
|-17,02
|Mardin Çimento
|5,68
|4,22
|-4,05
|Marka Yatırım Holding
|1,31
|-1,50
|11,02
|Marmaris Altınyunus
|69,15
|-0,65
|-2,61
|Marshall
|50,00
|0,28
|5,17
|Martı GMYO
|1,07
|1,90
|5,94
|Martı Otel
|0,87
|0,00
|-4,40
|Mavi Giyim
|42,08
|0,67
|-27,32
|Mazhar Zorlu Holding
|13,60
|-0,22
|12,49
|Mega Polietilen
|2,52
|-4,18
|14,55
|Menderes Tekstil
|1,52
|-1,30
|16,03
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|16,70
|4,24
|-14,09
|Merko Gıda
|1,45
|1,40
|38,10
|Metal Gayrimenkul
|0,91
|7,06
|0,00
|Metemtur Otelcilik
|1,78
|0,56
|0,00
|Metro Holding
|1,31
|1,55
|-5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,79
|0,56
|-8,67
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,30
|-1,49
|-59,36
|Migros Ticaret
|29,86
|-1,45
|23,29
|Milpa
|2,86
|-2,72
|30,59
|Mistral GMYO
|1,89
|-1,05
|0,00
|MLP Sağlık
|15,17
|0,07
|-5,19
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,29
|9,32
|13,16
|Mondi Tire Kutsan
|7,16
|-1,51
|72,95
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,73
|-5,39
|39,39
|Net Holding
|2,10
|2,94
|-19,23
|Netaş Telekom.
|13,65
|-1,30
|4,52
|Niğbaş Niğde Beton
|8,59
|4,50
|38,55
|Nuh Çimento
|10,32
|2,69
|-6,05
|Nurol GMYO
|3,58
|0,56
|0,28
|Odaş Elektrik
|1,83
|-1,08
|26,58
|Olmuksan-IP
|4,38
|3,79
|71,03
|Orge Enerji Elektrik
|5,07
|-0,20
|2,22
|Orma Orman Mahsulleri
|4,40
|-2,87
|59,42
|Osmanlı Menkul
|8,05
|-3,01
|92,54
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,94
|-1,02
|15,48
|Otokar
|124,60
|1,30
|-15,26
|Oyak Yat. Ort.
|5,61
|10,00
|140,77
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,38
|-2,31
|9,43
|Özak GMYO
|2,77
|1,84
|7,78
|Özbal Çelik Boru
|1,71
|0,59
|6,09
|Özderici GMYO
|1,52
|-4,40
|-3,18
|Özerden Plastik
|2,41
|-0,82
|5,70
|Panora GMYO
|5,20
|-0,95
|-7,17
|Papilon Savunma
|12,72
|-5,57
|65,06
|Park Elek.Madencilik
|3,15
|0,32
|3,28
|Parsan
|14,72
|0,34
|-13,11
|Pegasus
|51,85
|1,67
|-39,99
|Peker GMYO
|3,91
|0,26
|24,92
|Penguen Gıda
|3,39
|-0,88
|63,77
|Pera GMYO
|0,92
|0,00
|-2,13
|Pergamon Dış Ticaret
|8,38
|0,12
|4,49
|Petkim
|3,61
|0,28
|-5,25
|Petrokent Turizm
|157,20
|-2,42
|22,72
|Pınar Et Ve Un
|27,56
|-9,99
|200,55
|Pınar Su
|7,03
|-9,99
|203,02
|Pınar Süt
|17,57
|-9,99
|38,67
|Plastikkart
|9,78
|-0,10
|5,50
|Polisan Holding
|2,48
|-1,98
|-17,81
|Politeknik Metal
|101,80
|0,10
|33,82
|Prizma Press Matbaacılık
|3,83
|-2,30
|-10,93
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.190,30
|0,10
|7,45
|QNB Finans Fin. Kir.
|109,70
|-0,36
|-15,03
|QNB Finansbank
|51,70
|-1,52
|37,87
|Ral Yatırım Holding
|8,51
|3,91
|25,15
|Ray Sigorta
|7,20
|-9,89
|110,53
|Reysaş GMYO
|5,53
|-4,98
|20,48
|Reysaş Lojistik
|7,49
|-4,83
|71,00
|Rhea Girişim
|1,88
|0,00
|57,98
|Rodrigo Tekstil
|2,46
|-9,89
|35,91
|Royal Halı
|1,85
|-0,54
|35,04
|RTA Laboratuvarları
|22,38
|9,92
|864,66
|Sabancı Holding
|8,17
|0,99
|-10,41
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,90
|1,30
|78,90
|Salix Yatırım Holding
|6,00
|-9,64
|-16,78
|Sanel Mühendislik
|4,61
|0,00
|13,83
|Sanifoam Sünger
|6,72
|-4,27
|34,40
|Sanko Pazarlama
|6,78
|-1,88
|-12,40
|Saray Matbaacılık
|1,94
|-2,02
|8,38
|Sarkuysan
|5,56
|-3,97
|15,11
|Sasa Polyester
|8,89
|0,00
|15,01
|Say Reklamcılık
|2,89
|1,40
|29,02
|Sekuro Plastik
|4,80
|-0,21
|-10,45
|Selçuk Ecza Deposu
|7,76
|-3,12
|30,10
|Selçuk Gıda
|2,50
|5,04
|45,35
|Senkron Güvenlik
|2,86
|-2,72
|4,76
|Serve Film Prodüksiyon
|4,28
|8,63
|169,18
|Servet GMYO
|15,27
|-2,37
|79,65
|Seyitler Kimya
|12,36
|0,49
|82,03
|Silverline Endüstri
|2,39
|-3,24
|10,65
|Sinpaş GMYO
|1,09
|1,87
|-6,03
|Smartiks Yazılım
|10,35
|-3,72
|5,50
|Soda Sanayii
|5,90
|2,25
|-4,53
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,08
|0,40
|108,83
|Söktaş
|2,98
|0,34
|12,45
|Sönmez Filament
|6,08
|-6,89
|24,59
|Sönmez Pamuklu
|6,19
|-7,20
|25,81
|Sumaş Suni Tahta
|11,30
|0,00
|14,14
|Şeker Fin. Kir.
|4,98
|-1,39
|4,18
|Şekerbank
|1,01
|0,00
|-22,90
|Şişe Cam
|4,91
|1,24
|-6,83
|Şok Marketler
|11,17
|-3,29
|3,81
|T. Halk Bankası
|5,23
|0,00
|-11,51
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,44
|4,02
|-2,66
|T.S.K.B.
|1,04
|-0,95
|-14,05
|T.Tuborg
|14,44
|4,94
|21,34
|Taç Tarım Ürünleri
|4,68
|9,86
|50,00
|Tat Gıda
|7,92
|-4,81
|30,18
|TAV Havalimanları
|18,29
|2,12
|-32,67
|Taze Kuru Gıda
|13,69
|9,87
|89,09
|Tek-Art Turizm
|1,27
|3,25
|0,79
|Tekfen Holding
|14,21
|0,35
|-23,40
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,36
|-4,04
|75,24
|Temapol Polimer Plastik
|5,28
|2,33
|1,15
|TGS Dış Ticaret
|4,30
|-1,60
|-7,92
|Tofaş Oto. Fab.
|21,82
|-1,71
|-6,36
|Torunlar GMYO
|2,39
|2,14
|-13,09
|Trabzon Liman
|10,77
|2,67
|1,03
|Trabzonspor Sportif
|5,01
|-1,18
|133,02
|Trakya Cam
|3,28
|0,31
|-6,29
|Trend GMYO
|2,62
|-1,50
|19,09
|TSKB GMYO
|1,79
|-1,10
|33,58
|Tuğçelik
|4,75
|-1,86
|20,25
|Tukaş
|14,30
|-0,35
|15,79
|Turcas Petrol
|2,80
|1,08
|4,87
|Turkcell
|13,85
|-0,29
|0,36
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,71
|-0,17
|-10,92
|Tüpraş
|90,85
|2,19
|-28,35
|Türk Hava Yolları
|10,70
|0,75
|-26,00
|Türk Prysmian Kablo
|3,68
|-0,81
|42,35
|Türk Telekom
|7,43
|-0,54
|0,81
|Türk Traktör
|57,20
|-1,04
|8,11
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,30
|1,45
|-6,43
|Ufuk Yatırım
|3,83
|-1,79
|48,45
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,05
|0,00
|-3,30
|Ulusoy Elektrik
|32,40
|-0,61
|21,80
|Ulusoy Un Sanayi
|12,70
|-9,99
|232,46
|Umpaş Holding
|0,50
|2,04
|-19,35
|Uşak Seramik
|1,54
|0,00
|-8,88
|Utopya Turizm
|4,69
|-0,85
|-4,67
|Uzertaş Boya
|3,08
|-3,45
|38,74
|Ülker Bisküvi
|23,96
|0,00
|7,16
|Ünye Çimento
|4,98
|2,89
|-7,43
|Vakıf Fin. Kir.
|2,04
|0,99
|-15,70
|Vakıf GMYO
|1,97
|0,51
|13,81
|Vakıf Yat. Ort.
|2,14
|1,42
|-8,15
|Vakıflar Bankası
|4,61
|0,44
|-16,33
|Vakko Tekstil
|4,77
|-1,65
|5,07
|Vanet Gıda
|1,83
|-9,85
|27,97
|Verusa Holding
|19,32
|-0,05
|4,09
|Verusaturk Girisim
|5,04
|-1,56
|-6,49
|Vestel
|13,30
|0,99
|5,39
|Vestel Beyaz Eşya
|20,00
|0,40
|-7,41
|Viking Kağıt
|4,57
|0,44
|144,39
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,70
|0,00
|11,57
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|0,00
|-14,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,95
|-3,45
|42,74
|Yataş
|6,66
|-0,89
|-9,26
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|1,88
|-1,57
|16,77
|Yeni Gimat GMYO
|12,42
|-0,08
|3,75
|Yeşil GMYO
|0,50
|0,00
|-21,88
|Yeşil Yapı
|0,50
|0,00
|-24,24
|Yeşil Yatırım Holding
|11,44
|-1,72
|1,87
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.291,90
|-10,00
|113,65
|Yonga Mobilya
|11,61
|-1,78
|25,65
|Yükselen Çelik
|8,05
|-1,35
|31,32
|Yünsa
|12,09
|-1,71
|20,09
|Zorlu Enerji
|1,29
|0,78
|-20,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)