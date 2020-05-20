Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.300,00
|127,52
|İş Bankası (B)
|56.382,50
|10,00
|86,82
|İş Bankası (C)
|4,82
|-0,21
|-24,80
|İş Bankası (Kur.)
|570.999,00
|10,00
|171,91
|İş Fin.Kir.
|4,01
|-0,74
|5,53
|İş Girişim
|6,02
|4,70
|58,42
|İş GMYO
|1,67
|1,21
|-5,11
|İş Y. Men. Değ.
|5,57
|-0,54
|38,32
|İş Yat. Ort.
|2,70
|9,76
|67,56
|İşbir Holding
|749,90
|8,12
|74,40
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|0,00
|1,61
|İttifak Holding
|2,98
|1,71
|-19,89
|İz Hayvancılık Tarım
|6,72
|9,98
|156,83
|İzmir Demir Çelik
|10,60
|4,13
|29,43
|İzmir Fırça
|2,48
|-3,13
|37,78
|Jantsa Jant Sanayi
|62,15
|-0,32
|16,85
|Kafein Yazılım
|16,66
|-1,07
|49,55
|Kapital Yat. Holding
|2,85
|-5,94
|17,77
|Kaplamin
|7,14
|0,56
|28,65
|Kardemir (A)
|2,65
|-1,85
|0,00
|Kardemir (B)
|2,46
|-1,60
|-6,82
|Kardemir (D)
|2,44
|-0,81
|-8,27
|Karel Elektronik
|16,26
|0,18
|11,91
|Karsan Otomotiv
|1,75
|0,00
|10,76
|Karsu Tekstil
|3,43
|0,88
|5,86
|Kartonsan
|461,20
|-0,84
|19,38
|Katmerciler Ekipman
|3,85
|-1,03
|0,26
|Kent Gıda
|449,70
|9,98
|155,80
|Kerevitaş Gıda
|4,12
|-0,72
|26,38
|Kervansaray Yat. Holding
|0,55
|5,77
|0,00
|Kiler GMYO
|2,92
|3,55
|-22,96
|Klimasan Klima
|18,00
|-2,70
|-18,48
|Koç Holding
|15,08
|-0,26
|-24,63
|Konfrut Gıda
|10,54
|-1,03
|34,78
|Konya Çimento
|261,00
|1,08
|-3,80
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,30
|1,62
|-11,13
|Koza Altın
|74,90
|-0,27
|1,15
|Koza Madencilik
|12,15
|-0,74
|21,14
|Körfez GMYO
|2,67
|2,69
|11,72
|Kristal Kola
|1,92
|-1,03
|27,15
|Kron Telekomünikasyon
|23,90
|3,02
|87,89
|Kuştur Kuşadası Turizm
|34,42
|7,50
|45,23
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,68
|0,60
|1,82
|Kütahya Porselen
|23,10
|10,00
|248,94
|Lider Faktoring
|2,21
|0,91
|20,44
|Link Bilgisayar
|29,22
|7,19
|60,99
|Logo Yazılım
|77,80
|1,10
|27,96
|Lokman Hekim Sağlık
|7,35
|-3,92
|27,16
|Lüks Kadife
|12,14
|1,59
|40,51
|Makina Takım
|1,71
|3,01
|-9,04
|Mardin Çimento
|6,77
|9,90
|14,36
|Marka Yatırım Holding
|1,35
|1,50
|14,41
|Marmaris Altınyunus
|73,40
|0,20
|3,38
|Marshall
|55,70
|9,97
|17,16
|Martı GMYO
|1,29
|-2,27
|27,72
|Martı Otel
|1,01
|-1,94
|10,99
|Mavi Giyim
|42,20
|1,93
|-27,12
|Mazhar Zorlu Holding
|16,05
|-7,60
|32,75
|Mega Polietilen
|4,40
|-2,22
|100,00
|Menderes Tekstil
|1,83
|9,58
|39,69
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,54
|3,66
|10,80
|Merko Gıda
|1,38
|0,73
|31,43
|Metal Gayrimenkul
|1,57
|9,79
|72,53
|Metemtur Otelcilik
|1,99
|1,02
|11,80
|Metro Holding
|1,31
|-0,76
|-5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,06
|1,98
|5,10
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,30
|-1,29
|-56,87
|Migros Ticaret
|34,24
|3,95
|41,37
|Milpa
|3,77
|-5,51
|72,15
|Mistral GMYO
|2,13
|1,91
|12,70
|MLP Sağlık
|16,54
|1,16
|3,37
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,90
|4,40
|66,67
|Mondi Tire Kutsan
|6,90
|-2,13
|66,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.095,90
|2,12
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,58
|-0,48
|46,07
|Net Holding
|2,14
|2,39
|-17,69
|Netaş Telekom.
|14,75
|3,65
|12,94
|Niğbaş Niğde Beton
|9,10
|-0,22
|46,77
|Nuh Çimento
|12,98
|-0,31
|18,16
|Nurol GMYO
|3,80
|1,60
|6,44
|Odaş Elektrik
|1,88
|1,62
|30,04
|Olmuksan-IP
|4,52
|-0,66
|76,50
|Orge Enerji Elektrik
|5,56
|0,18
|12,10
|Orma Orman Mahsulleri
|5,03
|0,00
|82,25
|Osmanlı Menkul
|7,70
|-0,65
|84,17
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,34
|9,86
|39,29
|Otokar
|139,20
|-0,57
|-5,33
|Oyak Yat. Ort.
|5,82
|-1,52
|149,79
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,21
|-1,53
|3,92
|Özak GMYO
|2,94
|2,80
|14,40
|Özbal Çelik Boru
|1,81
|0,56
|12,29
|Özderici GMYO
|1,63
|3,82
|3,82
|Özerden Plastik
|2,55
|-4,85
|11,84
|Panora GMYO
|5,32
|0,38
|-5,03
|Papilon Savunma
|16,13
|5,56
|109,31
|Park Elek.Madencilik
|3,43
|1,78
|12,46
|Parsan
|15,55
|-1,46
|-8,21
|Pegasus
|53,00
|-3,72
|-38,66
|Peker GMYO
|5,30
|-1,85
|69,33
|Penguen Gıda
|3,16
|0,96
|52,66
|Pera GMYO
|0,98
|2,08
|4,26
|Pergamon Dış Ticaret
|9,01
|3,09
|16,44
|Petkim
|3,50
|0,29
|-8,14
|Petrokent Turizm
|196,00
|9,99
|53,01
|Pınar Et Ve Un
|19,48
|-2,40
|112,43
|Pınar Su
|6,32
|-2,77
|172,41
|Pınar Süt
|17,43
|0,17
|37,57
|Plastikkart
|9,64
|1,15
|3,99
|Polisan Holding
|2,66
|5,14
|-11,85
|Politeknik Metal
|135,00
|3,05
|77,46
|Prizma Press Matbaacılık
|3,88
|-4,90
|-9,77
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.184,20
|-0,08
|6,90
|QNB Finans Fin. Kir.
|107,80
|0,47
|-16,50
|QNB Finansbank
|49,56
|0,90
|32,16
|Ral Yatırım Holding
|11,97
|9,92
|76,03
|Ray Sigorta
|6,84
|-1,01
|100,00
|Reysaş GMYO
|4,83
|0,42
|5,23
|Reysaş Lojistik
|6,51
|0,31
|48,63
|Rhea Girişim
|2,00
|0,00
|68,07
|Rodrigo Tekstil
|2,44
|-4,31
|34,81
|Royal Halı
|2,09
|0,00
|52,55
|RTA Laboratuvarları
|38,38
|9,97
|1554,31
|Sabancı Holding
|8,34
|-0,12
|-8,55
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,83
|3,65
|121,56
|Salix Yatırım Holding
|8,10
|-1,94
|12,34
|Sanel Mühendislik
|5,46
|-1,97
|34,81
|Sanifoam Sünger
|6,17
|3,35
|23,40
|Sanko Pazarlama
|7,88
|9,90
|1,81
|Saray Matbaacılık
|2,08
|0,97
|16,20
|Sarkuysan
|5,82
|3,56
|20,50
|Sasa Polyester
|10,21
|-0,58
|32,08
|Say Reklamcılık
|3,26
|4,15
|45,54
|Sekuro Plastik
|5,35
|0,75
|-0,19
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|0,00
|52,56
|Selçuk Gıda
|3,89
|6,28
|126,16
|Senkron Güvenlik
|2,96
|0,34
|8,42
|Serve Film Prodüksiyon
|4,60
|-6,69
|189,31
|Servet GMYO
|16,51
|-0,12
|94,24
|Seyitler Kimya
|9,14
|1,78
|34,61
|Silverline Endüstri
|2,67
|4,71
|23,61
|Sinpaş GMYO
|1,07
|0,00
|-7,76
|Smartiks Yazılım
|9,81
|-1,41
|0,00
|Soda Sanayii
|5,82
|1,93
|-5,83
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,86
|10,00
|260,36
|Söktaş
|3,13
|-0,63
|18,11
|Sönmez Filament
|6,57
|0,77
|34,63
|Sönmez Pamuklu
|6,58
|0,92
|33,74
|Sumaş Suni Tahta
|11,53
|3,04
|16,46
|Şeker Fin. Kir.
|4,93
|-0,40
|3,14
|Şekerbank
|1,08
|0,93
|-17,56
|Şişe Cam
|5,02
|2,87
|-4,74
|Şok Marketler
|11,55
|1,85
|7,34
|T. Halk Bankası
|5,28
|-1,86
|-10,66
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,10
|-2,14
|-5,73
|T.S.K.B.
|1,05
|0,96
|-13,22
|T.Tuborg
|14,82
|-0,80
|24,54
|Taç Tarım Ürünleri
|8,01
|9,88
|156,73
|Tat Gıda
|8,30
|-0,95
|36,43
|TAV Havalimanları
|18,48
|1,37
|-31,97
|Taze Kuru Gıda
|18,97
|9,97
|162,02
|Tek-Art Turizm
|1,37
|2,24
|8,73
|Tekfen Holding
|13,53
|3,13
|-27,07
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,23
|-1,23
|72,14
|Temapol Polimer Plastik
|6,58
|0,61
|26,05
|TGS Dış Ticaret
|5,25
|5,85
|12,42
|Tofaş Oto. Fab.
|21,16
|0,76
|-9,19
|Torunlar GMYO
|2,44
|1,24
|-11,27
|Trabzon Liman
|13,46
|9,52
|26,27
|Trabzonspor Sportif
|5,16
|1,18
|140,00
|Trakya Cam
|3,29
|1,54
|-6,00
|Trend GMYO
|4,08
|4,35
|85,45
|TSKB GMYO
|2,42
|10,00
|80,60
|Tuğçelik
|4,84
|-0,21
|22,53
|Tukaş
|14,12
|-9,95
|14,33
|Turcas Petrol
|2,87
|-0,69
|7,49
|Turkcell
|13,88
|0,58
|0,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,10
|0,00
|-4,84
|Tüpraş
|80,70
|-0,80
|-36,36
|Türk Hava Yolları
|10,88
|0,74
|-24,76
|Türk Prysmian Kablo
|4,01
|-0,25
|55,11
|Türk Telekom
|7,70
|0,92
|4,48
|Türk Traktör
|61,30
|-0,49
|15,86
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,34
|-1,90
|-6,33
|Ufuk Yatırım
|4,86
|-3,76
|88,37
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,89
|0,00
|36,32
|Ulusoy Elektrik
|31,64
|0,19
|18,95
|Ulusoy Un Sanayi
|9,92
|-2,36
|159,69
|Umpaş Holding
|0,79
|-9,20
|27,42
|Uşak Seramik
|1,70
|1,19
|0,59
|Utopya Turizm
|6,06
|1,68
|23,17
|Uzertaş Boya
|5,23
|9,87
|135,59
|Ülker Bisküvi
|23,96
|-0,17
|7,16
|Ünye Çimento
|6,30
|9,95
|17,10
|Vakıf Fin. Kir.
|2,31
|3,59
|-4,55
|Vakıf GMYO
|2,02
|0,00
|16,70
|Vakıf Yat. Ort.
|2,48
|9,73
|6,44
|Vakıflar Bankası
|4,65
|-0,21
|-15,61
|Vakko Tekstil
|4,95
|4,21
|9,03
|Vanet Gıda
|1,78
|2,89
|24,48
|Verusa Holding
|19,25
|-0,77
|3,72
|Verusaturk Girisim
|4,89
|-0,61
|-7,01
|Vestel
|13,30
|0,45
|5,39
|Vestel Beyaz Eşya
|24,20
|10,00
|12,04
|Viking Kağıt
|4,47
|2,05
|139,04
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,15
|0,32
|30,17
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,18
|0,46
|-12,10
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,28
|1,88
|63,96
|Yataş
|7,63
|6,42
|3,95
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,04
|4,62
|26,71
|Yeni Gimat GMYO
|12,14
|0,08
|1,41
|Yeşil GMYO
|0,64
|6,67
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,66
|8,20
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|13,88
|2,81
|23,60
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.180,00
|2,25
|177,76
|Yonga Mobilya
|20,30
|9,91
|119,70
|Yükselen Çelik
|8,76
|0,34
|42,90
|Yünsa
|13,62
|1,34
|35,28
|Zorlu Enerji
|1,35
|0,00
|-17,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)