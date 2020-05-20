Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|2,98
|9,96
|60,22
|Acıpayam Selüloz
|10,32
|5,09
|62,01
|Adana Çimento (A)
|12,19
|9,92
|25,54
|Adana Çimento (B)
|8,62
|9,95
|20,90
|Adana Çimento (C)
|2,09
|1,95
|-6,28
|Adel Kalemcilik
|12,15
|0,33
|-22,61
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,56
|1,30
|9,22
|Afyon Çimento
|2,87
|2,87
|25,97
|Ak Enerji
|1,07
|3,88
|-1,83
|Akbank
|5,50
|0,55
|-32,18
|Akçansa
|7,94
|2,72
|-18,10
|Akdenız Güvenlık Hız.
|1,90
|1,06
|-9,95
|Akfen GMYO
|3,18
|2,25
|-21,48
|Akın Tekstil
|14,17
|3,05
|2,76
|Akiş GMYO
|3,45
|2,37
|-14,60
|Akmerkez GMYO
|27,64
|1,92
|23,37
|Aksa
|6,56
|0,46
|-6,33
|Aksa Enerji
|5,10
|6,03
|34,21
|Aksigorta
|6,04
|2,03
|11,48
|Aksu Enerji
|10,07
|2,23
|-32,28
|Alarko Carrıer
|58,35
|-4,19
|-2,75
|Alarko GMYO
|15,18
|0,26
|-0,02
|Alarko Holding
|4,83
|0,21
|-18,82
|Albaraka Türk
|1,33
|0,00
|-13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|19,96
|2,89
|65,78
|Alkim Kağıt
|10,64
|-3,80
|96,32
|Alkim Kimya
|13,25
|3,68
|113,64
|Altınyağ
|1,54
|10,00
|275,61
|Altınyunus Çeşme
|28,26
|9,96
|182,88
|Anadolu Cam
|4,19
|3,20
|-3,90
|Anadolu Efes
|17,39
|1,28
|-24,65
|Anadolu Grubu Holding
|16,48
|1,48
|-6,31
|Anadolu Hayat Emek.
|6,79
|-0,44
|11,58
|Anadolu Isuzu
|11,46
|0,70
|-5,83
|Anadolu Sigorta
|5,40
|4,85
|30,01
|Anel Elektrik
|3,71
|0,82
|15,58
|Arçelik
|15,35
|0,99
|-26,34
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,40
|-3,24
|Arena Bilgisayar
|15,17
|-0,26
|108,24
|Armada Bilgisayar
|23,90
|7,56
|45,82
|Arsan Tekstil
|4,60
|5,02
|28,49
|Artı Yatırım Holding
|2,76
|6,56
|240,74
|Aselsan
|29,60
|1,37
|41,36
|Aslan Çimento
|40,98
|4,49
|2,55
|Ata GMYO
|3,40
|-0,87
|-24,94
|Atakule GMYO
|1,68
|5,66
|-12,50
|Atlantis Yatırım Holding
|1,60
|0,63
|60,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,62
|9,46
|12,50
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,98
|4,26
|-3,17
|Avrasya GMYO
|1,90
|2,15
|25,83
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,34
|5,41
|28,57
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.428,00
|0,01
|11,05
|Avrupa Yatırım Holding
|2,01
|-1,47
|30,52
|Ayen Enerji
|3,35
|0,90
|-3,46
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|3,09
|-4,92
|41,10
|Aygaz
|11,60
|9,95
|-4,49
|Bagfaş
|18,20
|-1,94
|8,20
|Bak Ambalaj
|8,76
|-4,37
|19,18
|Balatacılar Balatacılık
|2,49
|-1,97
|100,81
|Bantaş Ambalaj
|3,47
|9,81
|37,70
|Banvit
|24,72
|0,41
|33,12
|Baştaş Başkent Çimento
|3,65
|5,49
|40,93
|Batı Çimento
|2,91
|-0,68
|-12,08
|Batısöke Çimento
|1,37
|6,20
|4,58
|Bera Holding
|3,83
|2,13
|-0,52
|Berkosan Yalıtım
|3,85
|-1,28
|40,51
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,13
|2,40
|-13,06
|Beyaz Filo
|3,82
|-2,55
|20,89
|Bilici Yatırım
|7,44
|1,78
|70,25
|Bim Mağazalar
|60,00
|-3,38
|29,84
|Birko Mensucat
|0,57
|9,62
|83,87
|Birlik Mensucat
|1,49
|-2,61
|30,70
|Bizim Mağazaları
|12,84
|1,74
|14,95
|Bolu Çimento
|5,63
|9,96
|19,79
|Bomonti Elektrik
|4,14
|4,02
|223,44
|Borusan Mannesmann
|10,45
|0,87
|-8,73
|Borusan Yat. Paz.
|65,50
|-4,38
|9,32
|Bosch Fren Sistemleri
|274,50
|-0,11
|-4,61
|Bossa
|9,58
|1,70
|18,86
|Brisa
|10,26
|9,97
|9,39
|Burçelik
|7,61
|0,26
|30,98
|Burçelik Vana
|16,90
|0,84
|74,05
|Bursa Çimento
|4,23
|0,71
|5,66
|Carrefoursa
|7,62
|0,13
|61,78
|Casa Emtia Petrol
|18,50
|2,49
|97,02
|Ceo Event Medya
|3,65
|2,24
|-0,33
|Coca Cola İçecek
|37,66
|2,39
|-2,69
|Cosmos Yat. Holding
|3,14
|-0,63
|53,92
|Credıtwest Faktorıng
|3,02
|9,82
|4,86
|Çelebi
|87,95
|-1,18
|-13,86
|Çelik Halat
|10,40
|-1,33
|60,00
|Çemaş Döküm
|1,10
|0,00
|-12,25
|Çemtaş
|7,60
|-0,65
|-6,51
|Çimbeton
|82,50
|10,00
|99,95
|Çimentaş
|32,34
|10,00
|115,60
|Çimsa
|7,85
|0,90
|-13,55
|Çuhadaroğlu Metal
|3,18
|-0,63
|-0,31
|Dagi Giyim
|4,31
|-1,60
|72,40
|Dagi Yatırım Holding
|6,60
|10,00
|192,04
|Dardanel
|8,94
|-4,79
|135,88
|Datagate Bilgisayar
|9,12
|-0,76
|16,77
|Demısaş Döküm
|3,66
|-0,81
|5,17
|Denge Holding
|1,60
|-3,03
|16,79
|Deniz GMYO
|4,15
|0,97
|-17,82
|Denizli Cam
|7,45
|0,40
|-10,67
|Derimod
|7,26
|-0,68
|1,68
|Derlüks Deri
|4,69
|0,21
|15,92
|Desa Deri
|4,53
|1,80
|-0,22
|Despec Bilgisayar
|6,34
|3,43
|49,53
|Deva Holding
|17,91
|-0,78
|100,61
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,49
|0,00
|91,03
|Ditaş Doğan
|16,75
|-2,39
|76,04
|DO-CO
|324,60
|-2,32
|-42,45
|Doğan Burda
|13,30
|0,76
|119,11
|Doğan Holding
|1,92
|-0,52
|6,93
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,87
|-0,53
|13,33
|Doğusan
|2,39
|3,46
|14,90
|Doğuş GMYO
|5,25
|-1,50
|15,89
|Doğuş Otomotiv
|10,07
|1,31
|5,78
|Döktaş Dökümcülük
|25,02
|-1,65
|-20,94
|Duran Doğan Basım
|17,45
|0,93
|24,29
|Dyo Boya
|5,31
|5,15
|8,37
|Eczacıbaşı İlaç
|5,66
|-2,08
|55,04
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,01
|-1,07
|24,68
|Edip Gayrimenkul
|1,90
|1,60
|36,69
|Ege Endüstri
|553,50
|-0,27
|-1,61
|Ege Gübre
|57,00
|-0,44
|14,46
|Ege Profil
|16,00
|-0,50
|33,67
|Ege Seramik
|4,22
|0,24
|13,75
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,43
|10,00
|346,87
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,99
|-3,88
|153,85
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,73
|-6,41
|265,00
|Egeplast
|16,41
|-5,74
|31,28
|Ekiz Kimya
|13,70
|-9,99
|2145,90
|Emek Elektrik
|2,08
|5,05
|30,82
|Eminiş Ambalaj
|3,38
|-1,17
|122,37
|Emlak Konut GMYO
|1,37
|4,58
|-6,16
|Enerjisa Enerji
|7,89
|-4,25
|17,13
|Enka İnşaat
|6,12
|-1,29
|-2,11
|Erbosan
|20,24
|3,79
|-18,98
|Ereğli Demir Çelik
|7,97
|0,13
|-11,84
|Ersu Gıda
|5,44
|-0,91
|162,80
|Escort Teknoloji
|3,90
|-1,52
|180,58
|Etiler Gıda
|3,34
|2,77
|36,33
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,81
|-2,69
|8,38
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,48
|1,37
|18,40
|Euro Yat. Ort.
|1,64
|-2,96
|38,98
|Euro Yatırım Holding
|1,46
|1,39
|-2,67
|Fenerbahçe Futbol
|10,46
|4,50
|-27,71
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,99
|-1,48
|-12,69
|F-M İzmit Piston
|52,90
|-1,49
|11,69
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,30
|-1,15
|33,94
|Ford Otosan
|60,90
|1,92
|-7,89
|Formet Çelik Kapı
|4,50
|0,22
|50,00
|Frigo Pak Gıda
|12,49
|-1,96
|-3,63
|Galatasaray Sportif
|2,58
|2,38
|27,09
|Garanti Bankası
|7,71
|-0,52
|-30,79
|Garanti Faktoring
|4,74
|3,49
|22,48
|Garanti Yat. Ort.
|1,58
|0,64
|46,30
|Gedik Y. Men. Değ.
|18,97
|-0,16
|238,75
|Gedik Yatırım Holding
|25,26
|-5,11
|228,48
|Gediz Ambalaj
|8,80
|0,57
|30,18
|Gentaş
|2,25
|-1,32
|2,74
|Gersan Elektrik
|4,11
|-0,48
|28,84
|Global Men. Değ.
|3,72
|9,73
|97,87
|Global Yat. Holding
|3,54
|4,42
|-27,31
|Good-Year
|5,12
|2,40
|26,42
|Göltaş Çimento
|15,87
|1,28
|-10,79
|Gözde Girişim
|4,07
|0,74
|-20,82
|GSD Denizcilik
|3,28
|0,61
|28,12
|GSD Holding
|1,71
|-1,16
|14,77
|Gübre Fabrik.
|18,84
|1,84
|108,41
|Güler Yat. Holding
|17,86
|9,98
|779,80
|Güneş Sigorta
|3,31
|7,47
|51,83
|Halk GMYO
|1,47
|-0,68
|20,49
|Halk Sigorta
|4,11
|4,31
|107,58
|Hatay Tekstil
|9,82
|-1,21
|42,94
|Hedef Girişim
|2,31
|-1,28
|-11,49
|Hektaş
|13,95
|3,18
|73,94
|HUB Girişim
|23,04
|-1,29
|145,40
|Hürriyet Gzt.
|1,48
|2,78
|29,82
|ICBC Turkey Bank
|4,54
|0,89
|-13,85
|İdealist Danışmanlık
|3,80
|-3,31
|14,46
|İdealist GMYO
|4,36
|0,00
|42,48
|İhlas Ev Aletleri
|1,73
|0,00
|-44,73
|İhlas Gayrimenkul
|1,19
|2,59
|-0,83
|İhlas Gazetecilik
|3,59
|-1,37
|-47,28
|İhlas Holding
|0,68
|1,49
|-25,27
|İhlas Yayın Holding
|1,02
|0,00
|0,00
|İndeks Bilgisayar
|10,86
|-1,00
|11,96
|Info Yatırım
|7,11
|-1,39
|-20,11
|İntema
|9,94
|0,20
|7,34
|İpek Doğal Enerji
|13,39
|-0,89
|73,45
|İskenderun Demir Çelik
|7,08
|1,72
|-11,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)