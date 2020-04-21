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Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

2020-04-21 18:41:13 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,03 3,57 9,14
Acıpayam Selüloz 5,83 -1,19 -8,48
Adana Çimento (A) 9,08 -0,55 -6,49
Adana Çimento (B) 6,45 -0,77 -9,54
Adana Çimento (C) 1,81 -0,55 -18,83
Adel Kalemcilik 12,08 0,08 -23,06
Adese Alışveriş Ticaret 1,27 3,25 -11,08
Afyon Çimento 2,44 -3,94 7,10
Ak Enerji 0,93 -3,12 -14,68
Akbank 5,67 -1,90 -30,09
Akçansa 7,24 0,56 -25,32
Akdenız Güvenlık Hız. 1,58 -1,25 -25,12
Akfen GMYO 2,84 -0,70 -29,88
Akın Tekstil 10,24 -3,03 -25,74
Akiş GMYO 2,95 -1,99 -26,98
Akmerkez GMYO 22,98 -1,03 2,57
Aksa 6,04 -1,79 -13,76
Aksa Enerji 3,64 1,96 -4,21
Aksigorta 5,58 2,01 2,99
Aksu Enerji 8,52 -1,73 -42,70
Alarko Carrıer 47,88 -1,89 -20,20
Alarko GMYO 13,14 -1,72 -13,45
Alarko Holding 4,27 -1,61 -28,24
Albaraka Türk 1,19 -1,65 -22,22
Alcatel Lucent Teletaş 18,03 -0,39 49,75
Alkim Kağıt 6,78 1,04 21,51
Alkim Kimya 51,50 1,88 34,39
Altınyağ 0,66 -2,94 60,98
Altınyunus Çeşme 18,50 -4,10 85,19
Anadolu Cam 3,75 0,81 -13,99
Anadolu Efes 18,29 -2,19 -20,75
Anadolu Grubu Holding 15,32 -2,05 -12,91
Anadolu Hayat Emek. 6,18 2,49 1,56
Anadolu Isuzu 11,26 1,17 -7,48
Anadolu Sigorta 4,71 0,00 13,40
Anel Elektrik 3,91 1,03 21,81
Arçelik 15,31 -1,10 -26,54
ARD Bilişim Teknolojileri 23,46 9,93
Arena Bilgisayar 11,40 -0,52 56,49
Armada Bilgisayar 22,32 -1,50 36,18
Arsan Tekstil 3,28 -3,24 -8,38
Artı Yatırım Holding 1,23 9,82 51,85
Aselsan 26,96 -1,61 28,75
Aslan Çimento 34,26 -2,39 -14,26
Ata GMYO 4,05 -2,41 -10,60
Atakule GMYO 1,51 0,67 -21,35
Atlantis Yatırım Holding 1,42 0,00 42,00
Atlas Yat. Ort. 1,29 -2,27 -10,42
AvivaSA Emeklilik Hayat 12,24 -3,01 -8,69
Avrasya GMYO 1,52 -4,40 0,66
Avrasya Petrol ve Tur. 1,90 -4,52 4,40
Avrasya Stratejik GMYF 1.427,80 0,00 11,04
Avrupa Yatırım Holding 1,32 0,00 -14,29
Ayen Enerji 2,92 2,46 -15,85
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,08 -0,48 -5,02
Aygaz 10,40 -2,35 -14,37
Bagfaş 15,36 2,74 -8,68
Bak Ambalaj 7,89 6,33 7,35
Balatacılar Balatacılık 2,66 9,92 114,52
Bantaş Ambalaj 2,92 1,04 15,87
Banvit 19,73 1,70 6,25
Baştaş Başkent Çimento 2,89 -1,70 11,58
Batı Çimento 2,60 -3,35 -21,45
Batısöke Çimento 1,10 2,80 -16,03
Bera Holding 3,18 -3,05 -17,40
Berkosan Yalıtım 3,17 -2,16 15,69
Beşiktaş Futbol Yat. 2,16 9,64 -11,84
Beyaz Filo 3,12 -1,89 -1,27
Bilici Yatırım 7,27 -0,27 66,36
Bim Mağazalar 55,50 -2,03 18,95
Birko Mensucat 0,29 0,00 -6,45
Birlik Mensucat 1,34 2,29 17,54
Bizim Mağazaları 13,45 9,98 20,41
Bolu Çimento 4,17 -0,24 -11,28
Bomonti Elektrik 3,06 7,37 139,06
Borusan Mannesmann 8,87 -0,45 -22,53
Borusan Yat. Paz. 57,60 -0,69 -3,86
Bosch Fren Sistemleri 260,00 -0,08 -10,31
Bossa 8,17 -1,57 1,36
Brisa 7,83 2,22 -16,52
Burçelik 6,50 -2,55 11,88
Burçelik Vana 18,70 -2,60 92,58
Bursa Çimento 3,45 -1,15 -13,82
Carrefoursa 7,97 -0,38 69,21
Casa Emtia Petrol 15,12 9,96 61,02
Ceo Event Medya 3,50 6,71 -4,43
Coca Cola İçecek 37,70 -2,33 -2,58
Cosmos Yat. Holding 2,47 9,78 21,08
Credıtwest Faktorıng 2,30 0,00 -20,14
Çelebi 76,70 -1,67 -24,88
Çelik Halat 8,51 -2,41 30,92
Çemaş Döküm 1,01 -1,94 -19,43
Çemtaş 6,73 -1,17 -18,72
Çimbeton 34,10 -0,23 -17,35
Çimentaş 13,82 -1,57 -7,87
Çimsa 7,19 -1,10 -20,81
Çuhadaroğlu Metal 2,66 -2,56 -16,61
Dagi Giyim 2,51 -3,83 0,40
Dagi Yatırım Holding 3,14 -3,98 38,94
Dardanel 8,40 9,95 121,64
Datagate Bilgisayar 7,74 1,84 -0,90
Demısaş Döküm 3,08 1,32 -11,49
Denge Holding 1,16 9,43 -15,33
Deniz GMYO 4,00 -2,91 -20,79
Denizli Cam 7,11 -1,25 -14,75
Derimod 6,63 1,22 -7,14
Derlüks Deri 3,23 -0,31 -20,83
Desa Deri 4,30 -1,38 -5,29
Despec Bilgisayar 5,10 -0,78 20,28
Deva Holding 11,94 9,94 32,81
Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 8,70 -3,85
Ditaş Doğan 16,32 -1,09 71,52
DO-CO 353,80 -4,12 -37,27
Doğan Burda 6,83 9,98 12,52
Doğan Holding 1,72 5,52 -4,20
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,50 0,00 -9,09
Doğusan 1,84 0,55 -11,54
Doğuş GMYO 4,54 -1,52 0,22
Doğuş Otomotiv 8,26 -2,25 -13,24
Döktaş Dökümcülük 29,10 9,98 -8,04
Duran Doğan Basım 18,85 -0,42 34,26
Dyo Boya 4,24 -1,17 -13,47
Eczacıbaşı İlaç 4,65 2,88 27,38
Eczacıbaşı Yatırım 10,17 2,62 5,58
Edip Gayrimenkul 1,98 6,45 42,45
Ege Endüstri 572,80 -0,61 -1,33
Ege Gübre 49,80 0,65 0,00
Ege Profil 11,29 -2,42 -5,68
Ege Seramik 3,67 -2,65 -1,08
Egeli & Co Tarım Girişim 0,42 7,69 31,25
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,53 3,92 35,90
Egeli&Co Yatırım Holding 0,35 6,06 75,00
Egeplast 13,58 -5,17 8,64
Ekiz Kimya 5,54 9,92 808,20
Emek Elektrik 1,69 -2,87 6,29
Eminiş Ambalaj 2,45 -0,81 61,18
Emlak Konut GMYO 1,21 -0,82 -17,12
Enerjisa Enerji 6,28 -1,10 -6,77
Enka İnşaat 6,37 -0,93 1,89
Erbosan 17,10 -1,61 -31,55
Ereğli Demir Çelik 8,19 -1,80 -9,40
Ersu Gıda 4,08 9,97 97,10
Escort Teknoloji 3,03 5,94 117,99
Etiler Gıda 1,95 0,00 -20,41
Euro Kapital Yat. Ort. 1,72 9,55 2,99
Euro Trend Yat. Ort. 1,33 0,76 6,40
Euro Yat. Ort. 1,75 8,02 48,31
Euro Yatırım Holding 1,36 0,74 -9,33
Fenerbahçe Futbol 10,41 9,93 -28,06
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,23 -0,92 -29,32
F-M İzmit Piston 44,06 -0,81 -6,97
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,05 0,78 17,69
Ford Otosan 59,35 -1,17 -10,23
Formet Çelik Kapı 2,94 9,70 -2,00
Frigo Pak Gıda 13,88 2,74 7,10
Galatasaray Sportif 2,54 9,96 25,12
Garanti Bankası 8,18 -2,50 -26,57
Garanti Faktoring 4,48 2,28 15,76
Garanti Yat. Ort. 1,42 -2,07 31,48
Gedik Y. Men. Değ. 17,01 -1,96 203,75
Gedik Yatırım Holding 17,28 -1,71 124,71
Gediz Ambalaj 8,01 4,16 18,49
Gentaş 2,05 -0,97 -6,39
Gersan Elektrik 3,14 -2,79 -1,57
Global Men. Değ. 2,15 2,38 14,36
Global Yat. Holding 2,94 -2,97 -39,63
Good-Year 4,12 -0,96 1,73
Göltaş Çimento 12,92 -0,31 -27,37
Gözde Girişim 3,82 -3,05 -25,68
GSD Denizcilik 2,31 -1,28 -9,77
GSD Holding 1,43 -1,38 -4,03
Gübre Fabrik. 14,34 0,21 58,63
Güler Yat. Holding 5,89 9,89 190,15
Güneş Sigorta 2,77 0,73 27,06
Halk GMYO 1,28 -0,78 4,92
Halk Sigorta 3,60 -4,76 81,82
Hatay Tekstil 7,55 -2,08 9,90
Hedef Girişim 2,06 -1,44 -21,07
Hektaş 12,40 7,64 54,61
HUB Girişim 18,95 -0,94 101,84
Hürriyet Gzt. 1,22 2,52 7,02
ICBC Turkey Bank 4,13 -2,36 -21,63
İdealist Danışmanlık 2,68 2,29 -19,28
İdealist GMYO 3,28 -0,61 7,19
İhlas Ev Aletleri 1,78 2,89 -43,13
İhlas Gayrimenkul 1,05 -3,67 -12,50
İhlas Gazetecilik 4,99 1,84 -26,73
İhlas Holding 0,66 -2,94 -27,47
İhlas Yayın Holding 0,87 -2,25 -14,71
İndeks Bilgisayar 9,65 2,01 -0,52
Info Yatırım 5,77 1,23 -35,17
İntema 8,33 -2,00 -10,04
İpek Doğal Enerji 10,30 -1,06 33,42
İskenderun Demir Çelik 6,97 0,29 -12,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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