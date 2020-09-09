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Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-09 18:45:35 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Petkim 4,51 4,10 10,00
İpek Doğal Enerji 12,71 11,56 9,95
Zorlu Enerji 2,89 2,63 9,89
Kartonsan 648,20 596,90 8,59
Aksa Enerji 5,75 5,32 8,08
Tüpraş 84,85 79,25 7,07
Odaş Elektrik 2,62 2,50 4,80
Kardemir (D) 3,08 2,95 4,41
Akçansa 12,29 11,80 4,15
Klimasan Klima 13,90 13,40 3,73
Global Yat. Holding 4,49 4,33 3,70
Çemtaş 11,65 11,27 3,37
Torunlar GMYO 3,60 3,49 3,15
Aygaz 11,51 11,18 2,95
Borusan Mannesmann 12,64 12,30 2,76
Good-Year 4,92 4,79 2,71
Ülker Bisküvi 22,88 22,28 2,69
Arçelik 22,02 21,46 2,61
İskenderun Demir Çelik 7,19 7,01 2,57
Enerjisa Enerji 8,39 8,18 2,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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