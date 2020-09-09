Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Petkim
|4,51
|4,10
|10,00
|İpek Doğal Enerji
|12,71
|11,56
|9,95
|Zorlu Enerji
|2,89
|2,63
|9,89
|Kartonsan
|648,20
|596,90
|8,59
|Aksa Enerji
|5,75
|5,32
|8,08
|Tüpraş
|84,85
|79,25
|7,07
|Odaş Elektrik
|2,62
|2,50
|4,80
|Kardemir (D)
|3,08
|2,95
|4,41
|Akçansa
|12,29
|11,80
|4,15
|Klimasan Klima
|13,90
|13,40
|3,73
|Global Yat. Holding
|4,49
|4,33
|3,70
|Çemtaş
|11,65
|11,27
|3,37
|Torunlar GMYO
|3,60
|3,49
|3,15
|Aygaz
|11,51
|11,18
|2,95
|Borusan Mannesmann
|12,64
|12,30
|2,76
|Good-Year
|4,92
|4,79
|2,71
|Ülker Bisküvi
|22,88
|22,28
|2,69
|Arçelik
|22,02
|21,46
|2,61
|İskenderun Demir Çelik
|7,19
|7,01
|2,57
|Enerjisa Enerji
|8,39
|8,18
|2,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)