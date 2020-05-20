Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|10,26
|9,33
|9,97
|Aygaz
|11,60
|10,55
|9,95
|Adana Çimento (A)
|12,19
|11,09
|9,92
|Güneş Sigorta
|3,31
|3,08
|7,47
|Yataş
|7,63
|7,17
|6,42
|Aksa Enerji
|5,10
|4,81
|6,03
|Emlak Konut GMYO
|1,37
|1,31
|4,58
|Global Yatırım Holding
|3,54
|3,39
|4,42
|Migros Ticaret
|34,24
|32,94
|3,95
|Alkim Kimya
|13,25
|12,78
|3,68
|Netaş Telekomünikasyon
|14,75
|14,23
|3,65
|Anadolu Cam
|4,19
|4,06
|3,20
|Hektaş
|13,95
|13,52
|3,18
|Tekfen Holding
|13,53
|13,12
|3,13
|Şişe Cam
|5,02
|4,88
|2,87
|Özak GMYO
|2,94
|2,86
|2,80
|Akçansa
|7,94
|7,73
|2,72
|Good-Year
|5,12
|5,00
|2,40
|Coca Cola İçecek
|37,66
|36,78
|2,39
|Net Holding
|2,14
|2,09
|2,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)