Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Enerjisa Enerji
|7,89
|8,24
|-4,25
|Pegasus
|53,00
|55,05
|-3,72
|Bim Mağazalar
|60,00
|62,10
|-3,38
|Klimasan Klima
|18,00
|18,50
|-2,70
|Eczacıbaşı İlaç
|5,66
|5,78
|-2,08
|Halkbank
|5,28
|5,38
|-1,86
|Enka İnşaat
|6,12
|6,20
|-1,29
|Çelebi
|87,95
|89,00
|-1,18
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,01
|12,14
|-1,07
|Tat Gıda
|8,30
|8,38
|-0,95
|İpek Doğal Enerji
|13,39
|13,51
|-0,89
|Kartonsan
|461,20
|465,10
|-0,84
|Kardemir (D)
|2,44
|2,46
|-0,81
|Tüpraş
|80,70
|81,35
|-0,80
|Deva Holding
|17,91
|18,05
|-0,78
|İş Finansal Kiralama
|4,01
|4,04
|-0,74
|Koza Madencilik
|12,15
|12,24
|-0,74
|Kerevitaş Gıda
|4,12
|4,15
|-0,72
|Halk GMYO
|1,47
|1,48
|-0,68
|Çemtaş
|7,60
|7,65
|-0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)