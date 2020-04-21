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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

2020-04-21 18:48:45 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 49,64 51,50 -3,61
TAV Havalimanları 19,15 19,86 -3,58
Gözde Girişim 3,82 3,94 -3,05
Global Yatırım Holding 2,94 3,03 -2,97
Ülker Bisküvi 22,34 23,00 -2,87
Tüpraş 84,35 86,75 -2,77
Kardemir (D) 2,21 2,27 -2,64
Garanti Bankası 8,18 8,39 -2,50
Aygaz 10,40 10,65 -2,35
Mavi Giyim 39,36 40,30 -2,33
Coca Cola İçecek 37,70 38,60 -2,33
Tümosan Motor ve Traktör 5,10 5,22 -2,30
Migros Ticaret 29,08 29,76 -2,28
Kordsa Teknik Tekstil 10,31 10,55 -2,27
Doğuş Otomotiv 8,26 8,45 -2,25
İş Bankası (C) 4,85 4,96 -2,22
Koza Madencilik 11,15 11,40 -2,19
Anadolu Efes 18,29 18,70 -2,19
Torunlar GMYO 2,26 2,31 -2,16
Şekerbank 0,93 0,95 -2,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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