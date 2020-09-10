Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 502 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|41.016.360.000
|8,12
|ASELSAN
|37.916.400.000
|2,53
|Koç Holding
|37.480.573.179
|0,92
|Enka İnşaat
|37.464.000.000
|0,85
|Turkcell
|31.834.000.000
|1,63
|Ereğli Demir Çelik
|31.500.000.000
|0,88
|Ford Otosan
|30.265.987.500
|7,29
|Garanti Bankası
|28.434.000.000
|0,49
|Akbank
|25.532.000.000
|0,44
|Türk Telekom
|24.500.000.000
|2,29
|İş Bankası (C)
|22.634.849.100
|0,36
|İskenderun Demir Çelik
|20.851.000.000
|1,08
|Tüpraş
|20.496.811.520
|2,02
|Yapı ve Kredi Bank.
|17.316.455.132
|0,39
|Sabancı Holding
|16.098.787.016
|0,46
|Vakıflar Bankası
|15.973.995.984
|0,37
|Türk Hava Yolları
|14.959.200.000
|0,37
|Arçelik
|14.838.991.382
|1,38
|Şişe Cam
|14.017.500.000
|0,92
|Sasa Polyester
|12.856.700.000
|4,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)