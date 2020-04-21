Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 152 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.226.983.374
|1,03
|Garanti Bankası
|34.356.000.000
|0,64
|Bim Mağazalar
|33.699.600.000
|7,95
|Enka İnşaat
|31.850.000.000
|0,82
|ASELSAN
|30.734.400.000
|2,28
|Akbank
|29.484.000.000
|0,54
|Turkcell
|28.974.000.000
|1,61
|Ereğli Demir Çelik
|28.665.000.000
|0,95
|Türk Telekom
|23.905.000.000
|2,53
|İş Bankası (C)
|21.824.854.500
|0,37
|Tüpraş
|21.122.859.520
|1,63
|Ford Otosan
|20.826.508.500
|4,46
|İskenderun Demir Çelik
|20.213.000.000
|1,25
|Yapı ve Kredi Bankası
|16.809.632.055
|0,41
|Sabancı Holding
|15.445.857.758
|0,46
|Türk Hava Yolları
|14.393.400.000
|0,35
|Şişe Cam
|11.407.500.000
|0,78
|Vakıflar Bankası
|11.125.000.000
|0,34
|Anadolu Efes
|10.829.605.260
|0,83
|Koza Altın
|10.621.625.000
|1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)