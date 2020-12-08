Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 değer kazanarak 1.345,73 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,83 puan artışla 1.345,73 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 13,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,73 ve holding endeksi yüzde 1,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,30 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,14 ile turizm oldu.

Analistler, pay piyasalarında dünkü alıcılı seyrin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirleri devam ettirmesiyle bugün de sürdüğünü ifade etti.

BDDK kararına göre, 30 Haziran 2021'e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.

Kart borçlarını öteledikleri süre boyunca bankaların asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilme uygulaması da 30 Haziran 2021'e kadar sürecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili gelişmeler, ABD ve Avrupa başta olmak üzere ekonomiyi destekleme adımları ile ABD ve Çin arasında tekrar artan gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.