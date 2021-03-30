Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01 ve holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,67 ile metal eşya, makina, en çok kaybettiren ise yüzde 6,41 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamaları sonrası kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti.

Kavcıoğlu, TCMB 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, temel amaçları doğrultusunda ellerindeki tüm araçları bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirterek, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Finansal İstikrar Gözetim Konseyi toplantısındaki konuşması, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini aktaran analistler, 1.340 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.