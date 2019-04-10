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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.120,28 puan ve yüzde 1,14 azalarak 97.015,02 puana geriledi

10 Nisan 2019 Çarşamba 18:18
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 değer kaybıyla 97.015,02 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.120,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,35 holding endeksi yüzde 1,32 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran yüzde 0,85 ile finansal, kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 2,84 ile ulaştırma oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 98.456,13 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, 97.000 seviyesinin üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.300 puanın destek, 99.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayı cari işlemler hesabının 900 milyon dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 18,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 18:18
  1. BIST 100 endeksi
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