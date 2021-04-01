  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 artışla 1.399,34 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 10:38:00 -
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,61 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 1.399,34 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,5 ile finansal kiralama, faktoring, gerileyenler ise yüzde 0,22 ile iletişim ve sigorta oldu.

Dün bankacılık hisselerindeki negatif ayrışmanın devam etmesi ile BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kaybederek günü 1.391,73 puandan tamamladı.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin yanı sıra döviz kuru ve tahvil faizlerindeki oynaklığın pay piyasalarını negatif etkilediğini belirterek, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin ise küresel ölçekte risk iştahını artırdığını söyledi.

Bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç, 1.340 puanın ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Düzyatan, Astepe ve Ulusoy aynı projede kamera karşısına geçti
Medya

Düzyatan, Astepe ve Ulusoy aynı projede kamera karşısına geçti

Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Kuruluş Osman, Uyanış: Büyük Selçuklu gibi reytingleri alt üst eden tarihi diziler kervanına Barbaros..
Ramazan ayında kırmızı et ve tavuğa zam yapılmayacak
Ekonomi

Ramazan ayında kırmızı et ve tavuğa zam yapılmayacak

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, Ramazan ayında kırmızı et ve tavuğa zam yapmayacaklarını açıkladı.
CHP'li Ekrem İmamoğlu’na hodri meydan: Yüreğin yetiyorsa...
Gündem

CHP'li Ekrem İmamoğlu’na hodri meydan: Yüreğin yetiyorsa...

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İstanbul’u konuşmak için CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu istediği kanalda tartışmaya da..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay