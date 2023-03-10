Borsa güne düşüşle başladı! Altın ve dolar ise...

Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin artan endişelerle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Dünya ekonomilerinin çoğunda enflasyonla mücadele devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu süreçte attığı adımların piyasalara yansıması devam ediyor. Dün ABD merkezli ticari bir banka olan SVB Financial Group'un 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası bankanın hisse fiyatı yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetti.

Dolar/TL bugün saat 10:00 itibarıyla 18,95 civarında işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 20,06'dan alıcı buluyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,14 üzerinde 5.446,22 puandan tamamladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,54 puan ve yüzde 0,91 değer kaybederek 5.396,68 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,91 azalışla 5.396,68 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 0,45 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 2,84 ile metal ana sanayi oldu.

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KÜRESEL PİYASALAR

ABD

ABD'de dün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvurularının 211 binle beklentilerin üzerinde arttığını ifade eden analistler, istihdam raporu öncesi, sıkı iş gücü piyasasının daha agresif faiz artırımlarına neden olabileceği endişelerinin biraz hafiflediğini belirtti.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,85, Nasdaq endeksi yüzde 2,05 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,66 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de düşüşle başladı.

AVRUPA

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir göze çarparken, bölgede piyasaların kapanmasının ardından New York borsasında yaşanan düşüşün bugün vadeli işlem piyasalarında fiyatlandığı görülüyor.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyrederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,72, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yüzde 2'ye yaklaşan düşüşle başladı.

ASYA

Asya borsalarında bugün azalan küresel risk iştahının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikasında değişikliğe gitmedi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 geriledi.

Asya borsaları düşüşte

Hong Kong'daki Hang Seng endeksi yüzde 2,5 düşerek bölgedeki kayıplara öncülük etti. Anakara Çin'de, Şi Cinping'in resmi olarak benzeri görülmemiş bir üçüncü başkanlık dönemi garantilemesiyle, Shenzhen Bileşeni yüzde 1 ve Şanghay Bileşik yüzde 0,7 düştü. Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 1,8 düştü. Silicon Valley Bank ile ilgili endişeler üzerine banka hisselerinin önderliğinde düşüşler gören Wall Street'teki satışları sürdürdü. Güney Kore Kospi yüzde 1,12 kaybetti ve Kosdaq yüzde 2 düştü. Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,2 ve Topix yüzde 1,3 kayıp yaşadı ve Bank of Japan faiz oranlarını beklentilerle büyük ölçüde uyumlu olarak -yüzde 0,1'de tuttu.

PARA PİYASASI

İstanbul serbest piyasada dolar 18,9520 liradan, euro 20,0640 liradan güne başladı. Dün, doların satış fiyatı 18,9520 lira, euronun satış fiyatı ise 20,0530 lira olmuştu.

KRİPTO PARALAR

Bitcoin bugün saat 10:00 itibarıyla yüzde 2,20 azalışla 19899 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum yüzde 2,15 azalışla 1406, BNB yüzde 2,06 azalışla 270 dolar seviyesinden işlem görüyor.

EMTİA PİYASASI

PETROL

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10:00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,70azalarak 81,12 dolar oldu.

ALTIN

Altının gram fiyatı, saat 10.00 itibarıyla 1.115 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.793 lira, Cumhuriyet altını da 7.380 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu dakikalarda 1.830 dolardan alıcı buluyor.

VADELİ PİYASALAR

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 6.086,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 6.057,25 puana indi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,8 düşüşle 6.040,00 puandan başladı.

Analistler, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin artan endişelerle küresel pay piyasalarının negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün gözlerin ülkede açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildiğini bildirdi.