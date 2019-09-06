Borsa güne düşüşle başladı Borsa, güne yüzde 0,11’lik düşüşle başladı.

Borsa, güne yüzde 0,11’lik düşüşle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,11’lik düşüşle başladı. Endeks, 112,63 puanlık azalışla 100 bin 165 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,13 arttı.

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