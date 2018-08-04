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Borcu olanlar dikkat! 27 Ağustos'a uzatıldı

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararla, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kanuna ilişkin başvuru süresi 27 Ağustos 2018 Tarihine kadar uzatıldı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:25
Borcu olanlar dikkat! 27 Ağustos'a uzatıldı

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer yayımlanan kararda,"11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3,4, 7 ve 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmasına, aynı Kanunun 9 uncu maddesinin 17. fıkrası gereğince karar verilmiştir." denildi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:25
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