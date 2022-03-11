“Kullarım sana beni sorduğunda (onlara söyle): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde benim davetime uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler.” (Bakara 186)

Allah Rasulü s.a.v. arefe günü yapılan dua ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “Arefe günü benim duam ve benden önceki peygamberlerin duası şudur: Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. (Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’na aittir. O’nun her şeye gücü yeter.” (Tirmizî Deavât 138)

dua sadece kulun elini açıp Rabbinden istekte bulunmasından ibaret değildir. Bunu da içine alacak şekilde hem sözle hem de uygulamalarla bütün benliğiyle kulun Rabbine yönelmesi, acziyetini itiraf edip O’nun inayetine sığınmasıdır. Müminin dua bağı ne kadar güçlü olursa Rabbi katında değeri de o nisbette fazla olur. Ayet-i kerimede buyrulduğu gibi;

“De ki: Eğer duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versin?” (Furkan 77)

Borçtan ve üzüntüden kurtulma duası

“Allah’ım ! Üzüntü ve kederden Sana sığınırım. Acziyetden ve tembellikten Sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten Sana sığınırım. Borç altına düşmekten ve düşmanların üstün gelmesinden Sana sığınırım."