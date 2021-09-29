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Ekonomi Borç yapılandırma ne zaman son? Yapılandırma ne zaman bitiyor?
Ekonomi

Borç yapılandırma ne zaman son? Yapılandırma ne zaman bitiyor?

Milyonlarca vatandayı yakından ilgilendiren borç yapılandırılmasına ilişkin başvurular sona ermekte. Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre de 1 ay uzatıldı. Vergi borçları, KYK borçları, MTV cezaları, belediye vergi cezalı başta olmak üzere pek çok kalem için yeniden borç yapılandırması sona eriyor. Şu ana kadar vergi borcu yapılandırmasına 5 milyon 36 bin mükellef başvurdu. Peki borç yapılandırma ne zaman sona erecek? Borç yapılandırma son gün ne zaman? Vergi borcu yapılandırması ne zaman bitiyor? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 18:58:00 - 2021-09-29 18:59:00
Borç yapılandırma ne zaman son? Yapılandırma ne zaman bitiyor?

Vergi, sosyal güvenlik primi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredileri, köprü otoyol kaçak geçiş cezası gibi 30 Nisan 2021 tarihinde vadesi dolduğu halde ödenmeyen kamuya olan borçlar için tanınan başvuru süresi 30 Eylül 2021 günü sona erecek. Peki Yapılandırma son ödeme tarihi ne zaman? Yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Devlete olan borçların yapılandırılması için tanınan süre 30 Eylül mesai bitimi sona eriyor. 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmıştı. Yapılandırma kanunundan yararlanmak isteyenlerin 30 Eylül Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Borç yapılandırma nasıl yapılır?

Borçlar yapılandırılırken gecikme faizi ve gecikme cezası yerine enflasyon baz alınarak güncelleme yapılıyor. Anapara borcun tamamı ile güncellenen tutarın yüzde 10’unun ilk taksit döneminde ödenmesi halinde güncellenen tutarın yüzde 90’ı, borcun iki taksitte ödenmesi halinde ise yüzde 50’si siliniyor. Yapılandırma başvuruları, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr" veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla gerçekleştirilebiliyor.

Yapılandırma birinci taksit ödemeleri ne zaman?

Düzenleme kapsamında peşin ödemeler ve birinci taksit ödemeleri için son gün 1 Kasım 2021 olarak belirlendi. İkinci taksitin de 30 Kasım 2021'e kadar ödenmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya peşin ödenebileceği süre de 1 ay uzatıldı. Buna göre vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım 2021'e kadar yapmaları önem taşıyor.

Yapılandırmada borçlar peşin ödenirse indirim ne kadar olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım 2021'e kadar yapılacak. Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım 2021'e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

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